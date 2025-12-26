Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Кобахидзе: Евросоюзу выгодно улучшение отношений с Грузией

    В регионе
    • 26 декабря, 2025
    • 00:21
    Кобахидзе: Евросоюзу выгодно улучшение отношений с Грузией

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Евросоюзу объективно выгодно улучшение отношений с республикой, и выразил оптимизм относительно их перезагрузки в будущем году.

    Как передает Report, об этом глава грузинского правительства заявил в эфире телеканала "Имеди".

    "Объективно не входит в интересы Евросоюза продолжение подобного типа негативных отношений с Грузией, тем более на фоне имеющихся трудностей у Евросоюза, вызванных военными действиями на Украине и потерей очень выгодного российского рынка", - отметил Кобахидзе.

    По его словам, в сложившихся условиях Евросоюзу выгодно искать новые пути на Восток, и наиболее эффективный маршрут в этом направлении проходит через Грузию в страны Центральной Азии и Китай.

    "Когда Евросоюз этого не делает, мы можем сделать логический вывод - европейская бюрократия не может действовать суверенно. Другого объяснения у нас нет", - подчеркнул премьер-министр.

    Кобахидзе также назвал абсурдной недавнюю встречу представителей Евросоюза с семью государствами Азии и Южного Кавказа по вопросам транспортных связей через Черное море, на которую не была приглашена Грузия - единственная из этих стран, имеющая выход к Черному морю.

    "Мы все же с оптимизмом смотрим на перезагрузку отношений с Евросоюзом в будущем году", - добавил он.

    Ираклий Кобахидзе Евросоюз
    İrakli Kobaxidze: Gürcüstanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması Aİ-yə faydalıdır

    Последние новости

    01:18

    Израиль и Сирия могут вскоре заключить соглашение о безопасности

    Другие страны
    01:09

    Багдад и Эрбиль продлили соглашение об экспорте нефти через турецкий порт

    Другие страны
    00:50

    Кобахидзе рассчитывает на спокойный 2026 год для внутренней политики Грузии

    Другие страны
    00:21

    Кобахидзе: Евросоюзу выгодно улучшение отношений с Грузией

    В регионе
    23:50

    Болсонару поддержал кандидатуру сына на должность президента Бразилии

    Другие страны
    23:32

    В Турции произошел пожар в жилом доме, пострадали 15 человек

    Другие страны
    23:31

    Украина продлила на год запрет на импорт российских товаров

    Другие страны
    23:19
    Фото

    Посольство Азербайджана провело благотворительную акцию в Перу

    Внешняя политика
    23:09

    В ФРГ предложили создать фонд борьбы с одиночеством на €500 млн

    Другие страны
    Лента новостей