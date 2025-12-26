Кобахидзе: Евросоюзу выгодно улучшение отношений с Грузией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Евросоюзу объективно выгодно улучшение отношений с республикой, и выразил оптимизм относительно их перезагрузки в будущем году.

Как передает Report, об этом глава грузинского правительства заявил в эфире телеканала "Имеди".

"Объективно не входит в интересы Евросоюза продолжение подобного типа негативных отношений с Грузией, тем более на фоне имеющихся трудностей у Евросоюза, вызванных военными действиями на Украине и потерей очень выгодного российского рынка", - отметил Кобахидзе.

По его словам, в сложившихся условиях Евросоюзу выгодно искать новые пути на Восток, и наиболее эффективный маршрут в этом направлении проходит через Грузию в страны Центральной Азии и Китай.

"Когда Евросоюз этого не делает, мы можем сделать логический вывод - европейская бюрократия не может действовать суверенно. Другого объяснения у нас нет", - подчеркнул премьер-министр.

Кобахидзе также назвал абсурдной недавнюю встречу представителей Евросоюза с семью государствами Азии и Южного Кавказа по вопросам транспортных связей через Черное море, на которую не была приглашена Грузия - единственная из этих стран, имеющая выход к Черному морю.

"Мы все же с оптимизмом смотрим на перезагрузку отношений с Евросоюзом в будущем году", - добавил он.