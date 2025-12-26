İrakli Kobaxidze: Gürcüstanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması Aİ-yə faydalıdır
- 26 dekabr, 2025
- 00:39
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Avropa İttifaqının (Aİ) respublika ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasından obyektiv şəkildə faydalandığını bildirib və əlaqələrin gələn il yenidən başlanılması ilə bağlı nikbinliyini ifadə edib.
"Report"un məlumatına görə, Gürcüstan hökumətinin başçısı bu açıqlamanı "İmedi" telekanalında verib.
"Obyektiv olaraq, xüsusilə də Ukraynadakı hərbi əməliyyatlar və yüksək gəlirli Rusiya bazarının itirilməsi nəticəsində Aİ-nin yaranan mövcud çətinliklərini nəzərə alsaq, Gürcüstanla bu cür mənfi münasibətləri davam etdirmək Avropa İttifaqının maraqlarına uyğun deyil", - Kobaxidze qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, hazırkı şəraitdə Avropa İttifaqı Şərqə yeni marşrutlar axtarmaqdan faydalanır və bu istiqamətdə ən effektiv marşrut Gürcüstandan Orta Asiya ölkələrinə və Çinə keçir.
"Avropa İttifaqı bunu etmədikdə, məntiqi nəticəyə gələ bilərik ki, Avropa bürokratiyası suveren hərəkət edə bilməz. Başqa heç bir izahımız yoxdur", - Baş nazir vurğulayıb.
Kobaxidze həmçinin Qara dəniz üzərindən nəqliyyat əlaqələri ilə bağlı yeddi Asiya və Cənubi Qafqaz ölkəsi ilə Aİ nümayəndələrinin bu yaxınlarda keçirilən görüşünü absurd adlandırıb. Bu görüşə Qara dənizə çıxışı olan yeganə ölkə Gürcüstan dəvət olunmayıb.
"Biz buna baxmayaraq, gələn il Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin yenidən qurulmasına nikbin yanaşırıq", - o əlavə edib.