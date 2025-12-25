Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Болсонару поддержал кандидатуру сына на должность президента Бразилии

    Экс-президент Бразилии (2019-2022 гг) Жаир Болсонару, успешно перенесший плановую операцию по удалению паховой грыжи, поддержал кандидатуру своего сына Флавио на президентских выборах 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он заявил журналистам в больнице после операции.

    "Операция прошла по плану, без осложнений", - заявил хирург Клаудиу Биролини, оперировавший политика.

    Врач добавил, что Болсонару предстоит процесс реабилитации, включая физиотерапию и профилактику тромбоза. Также может возникнуть необходимость проведения политику еще одной процедуры в ближайшие дни для купирования симптомов икоты, которая преследует его с момента покушения в 2018 году, когда в ходе предвыборной кампании он получил ножевое ранение в живот.

    Жаир Болсонару был госпитализирован с разрешения Федерального верховного суда Бразилии. Ранее политик был приговорен к более чем 27 годам лишения свободы по обвинению в попытке госпереворота, однако власти позволили ему временно покинуть место заключения для проведения операции. После восстановления он продолжит отбывать наказание.

    Bolsonaru oğlunun Braziliya prezidentliyinə namizədliyini dəstəkləyib

