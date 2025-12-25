Эрдоган встретился в Анкаре с главкомом суданской армии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре с главнокомандующим суданской армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом призвал действовать решительно для прекращения боевых действий в Судане.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, стороны обсудили отношения между двумя странами, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что бои в Судане, в частности в районе Эль-Фашер, привели к одной из крупнейших гуманитарных катастроф в мире, и призвал сделать серьезные и решительные шаги, чтобы положить конец насилию. По словам президента, Анкара поддерживает стабильность и сохранение территориальной целостности Судана.

"Турция продолжит поддерживать суданский народ посредством оказания гуманитарной помощи", - заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Анкара стремится углублять сотрудничество с Суданом в торговле, сельском хозяйстве, оборонной промышленности и горнодобывающей отрасли.