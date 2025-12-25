Эрдоган встретился в Анкаре с главкомом суданской армии
- 25 декабря, 2025
- 22:33
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре с главнокомандующим суданской армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом призвал действовать решительно для прекращения боевых действий в Судане.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, стороны обсудили отношения между двумя странами, а также региональные и глобальные вопросы.
Эрдоган заявил, что бои в Судане, в частности в районе Эль-Фашер, привели к одной из крупнейших гуманитарных катастроф в мире, и призвал сделать серьезные и решительные шаги, чтобы положить конец насилию. По словам президента, Анкара поддерживает стабильность и сохранение территориальной целостности Судана.
"Турция продолжит поддерживать суданский народ посредством оказания гуманитарной помощи", - заявил Эрдоган.
По словам турецкого лидера, Анкара стремится углублять сотрудничество с Суданом в торговле, сельском хозяйстве, оборонной промышленности и горнодобывающей отрасли.