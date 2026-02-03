Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Комшич назвал Южный газовый интерконнектор стратегическим интересом Боснии и Герцеговины

    03 февраля, 2026
    03:15
    Комшич назвал Южный газовый интерконнектор стратегическим интересом Боснии и Герцеговины

    Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич оценил Южный газовый интерконнектор как важный стратегический интерес для страны и возможность, которую нельзя упустить.

    Как передает Балканское бюро Report, об этом он заявил в ходе встречи с временным поверенным в делах США Джоном Гинкелом.

    В рамках встречи председатель в первую очередь обсудил с американской стороной новую волну инвестиций, которую США планируют направить в инфраструктуру Боснии и Герцеговины.

    Дж. Гинкел проинформировал Ж. Комшича о последних событиях, связанных с проектом Южного газового интерконнектора, подчеркнув высокий интерес американских компаний к данной инициативе.

    В свою очередь Ж. Комшич назвал проект стратегическим интересом для Боснии и Герцеговины и расценил его как важную возможность развития, которую страна не может позволить себе упустить.

    Временный поверенный в делах отметил, что интерес США не ограничивается только газовой сферой, а охватывает различные инфраструктурные и энергетические проекты в стране. По его словам, начало строительства Южного газового интерконнектора станет важным сигналом для американских инвесторов о том, что Босния и Герцеговина действительно открыта для ускоренного строительства и масштабного развития.

    Ж. Комшич подчеркнул, что после многолетнего политического застоя Босния и Герцеговина остро нуждается в привлечении крупных инвестиций. Он отметил, что модернизация энергетической и транспортной инфраструктуры имеет ключевое значение для благосостояния всех граждан.

    Jelko Komşiç: Cənub Qaz İnterkonnektoru Bosniya və Herseqovina üçün strateji maraqdır
