İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Ərdoğan Sudan liderinə humanitar böhranın aradan qaldırılmasında dəstəyini ifadə edib

    Region
    • 25 dekabr, 2025
    • 22:27
    Ərdoğan Sudan liderinə humanitar böhranın aradan qaldırılmasında dəstəyini ifadə edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankarada Sudan Respublikasının Suveren Keçid Şurasının Sədri Abdel Fattah Al-Burhanla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

    Liderlər Türkiyə ilə Sudan arasındakı ikitərəfli münasibətləri, regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər.

    Türkiyə lideri Sudanda davam edən qarşıdurmaların dünyanın ən böyük humanitar böhranlarından birinə səbəb olduğunu, xüsusilə əl-Fəşir bölgəsində insanlığa qarşı cinayət səviyyəsinə çatan hadisələrin yaşandığını, bunların qarşısını almaq üçün ciddi və qətiyyətli addımlar atılmasının vacibliyini vurğulayıb.

    Ərdoğan, həmçinin Türkiyənin Sudanda sülhün, sabitliyin və ərazi bütövlüyünün qorunmasını arzuladığını, atəşkəsin təmin olunması ilə sudanlılar arasında daimi sülhün bərqərar edilməsinin zəruriliyini ifadə edib.

    "Türkiyə humanitar böhranla üz-üzə qalan sudanlıların ehtiyaclarını humanitar yardımlar vasitəsilə qarşılamağa davam edəcək", - Ərdoğan qeyd edib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Sudan
    Эрдоган встретился в Анкаре с главкомом суданской армии

    Son xəbərlər

    22:54
    Foto

    Sumqayıtda avtomobil yanaraq külə dönüb

    Hadisə
    22:42

    "Mançester Yunayted" bu mövsüm İngiltərədə ən çox qol şansı əldə edən komandadır

    Futbol
    22:27

    Ərdoğan Sudan liderinə humanitar böhranın aradan qaldırılmasında dəstəyini ifadə edib

    Region
    22:16

    Danimarkalı deputat Trampa "bir neçə ştatı almaq" hədəsi ilə cavab verib

    Digər ölkələr
    22:12

    Bədii gimnastika üzrə ikiqat ölkə çempionu 19 yaşında vəfat edib

    Fərdi
    22:01

    İranda yüksək keyfiyyətli benzinin qiyməti artıb

    Region
    21:50
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanlılar Ermənistan parlamentində təmsil olunacaqlar

    Daxili siyasət
    21:34
    Foto

    Azərbaycan Atletika Federasiyasında hakimlər üçün seminara yekun vurulub

    Fərdi
    21:25

    Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Prezident Sarayına hücum təşkilinə görə saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti