В Армении запретят иностранный медиа-контент с призывами к свержению власти

В Армении запретят распространять контент зарубежных теле- и радиопрограмм, содержащий призывы к насильственному свержению власти и попытки вмешательства во внутриполитическую жизнь страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении Министерства высокотехнологической промышленности.

Глава ведомства Мхитар Айрапетян сообщил, что 25 декабря на заседании правительства был одобрен проект закона Республики Армения "О внесении изменений и дополнений в закон "Об аудиовизуальных медиа".

Законопроект подразумевает запрет на распространение контента, направленного на насильственное свержение конституционного строя, вмешательство во внутриполитическую жизнь Армении, разжигание войны, пропаганду насилия и жестокости или преследующего другие аналогичные цели.

В проекте уточняются правовые основания, критерии и механизмы применения приостановки и аннулирования лицензий сетевых операторов. Также пересмотрены и отредактированы требования к деятельности дистрибьюторов аудиовизуальных программ.

По данным министерства, будут созданы правовые механизмы защиты информации, которые позволят пресекать внешнее влияние на информационное поле Армении, обеспечивая контроль и надзор в соответствии с требованиями национальной безопасности.