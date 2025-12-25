Скончалась двукратная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике

Двукратная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике Изабель Марсиньяк скончалась в возрасте 19 лет.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики штата Парана.

Причиной смерти молодой спортсменки стала злокачественная опухоль, поразившая лимфатическую систему.

Отметим, что в 2021 году Изабел Марсиньяк завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Бразилии, а также стала победительницей соревнований в упражнениях с мячом.