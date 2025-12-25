Скончалась двукратная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике
Индивидуальные
- 25 декабря, 2025
- 22:23
Двукратная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике Изабель Марсиньяк скончалась в возрасте 19 лет.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики штата Парана.
Причиной смерти молодой спортсменки стала злокачественная опухоль, поразившая лимфатическую систему.
Отметим, что в 2021 году Изабел Марсиньяк завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Бразилии, а также стала победительницей соревнований в упражнениях с мячом.
Последние новости
23:50
Болсонару поддержал кандидатуру сына на должность президента БразилииДругие страны
23:32
В Турции произошел пожар в жилом доме, пострадали 15 человекВ регионе
23:31
Украина продлила на год запрет на импорт российских товаровДругие страны
23:19
Фото
Посольство Азербайджана провело благотворительную акцию в ПеруВнешняя политика
23:09
В ФРГ предложили создать фонд борьбы с одиночеством на €500 млнДругие
22:53
В Армении запретят иностранный медиа-контент с призывами к свержению властиВ регионе
22:33
Эрдоган встретился в Анкаре с главкомом суданской армииВ регионе
22:23
Скончалась двукратная чемпионка Бразилии по художественной гимнастикеИндивидуальные
22:05