    Скончалась двукратная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике

    25 декабря, 2025
    22:23
    Скончалась двукратная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике

    Двукратная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике Изабель Марсиньяк скончалась в возрасте 19 лет.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики штата Парана.

    Причиной смерти молодой спортсменки стала злокачественная опухоль, поразившая лимфатическую систему.

    Отметим, что в 2021 году Изабел Марсиньяк завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Бразилии, а также стала победительницей соревнований в упражнениях с мячом.

