İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Bədii gimnastika üzrə ikiqat ölkə çempionu 19 yaşında vəfat edib

    Fərdi
    • 25 dekabr, 2025
    • 22:12
    Bədii gimnastika üzrə ikiqat ölkə çempionu 19 yaşında vəfat edib

    Bədii gimnastika üzrə ikiqat Braziliya çempionu İzabel Marçinyak 19 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Parana Dövlət Gimnastika Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Gənc idmançının ölümünə limfa sistemini zədələyən bədxassəli xərçəng xəstəliyi səbəb olub.

    Qeyd edək ki, İzabel Marçinyak 2021-ci ildə Braziliya çempionatında çoxnövçülük üzrə qızıl medal qazanıb. O, həmin turnirdə topla hərəkətlər üzrə yarışda da birinci olub.

    vəfat Braziliya İzabel Marçinyak Bədii gimnastika
    Скончалась двукратная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике

    Son xəbərlər

    22:54
    Foto

    Sumqayıtda avtomobil yanaraq külə dönüb

    Hadisə
    22:42

    "Mançester Yunayted" bu mövsüm İngiltərədə ən çox qol şansı əldə edən komandadır

    Futbol
    22:27

    Ərdoğan Sudan liderinə humanitar böhranın aradan qaldırılmasında dəstəyini ifadə edib

    Region
    22:16

    Danimarkalı deputat Trampa "bir neçə ştatı almaq" hədəsi ilə cavab verib

    Digər ölkələr
    22:12

    Bədii gimnastika üzrə ikiqat ölkə çempionu 19 yaşında vəfat edib

    Fərdi
    22:01

    İranda yüksək keyfiyyətli benzinin qiyməti artıb

    Region
    21:50
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanlılar Ermənistan parlamentində təmsil olunacaqlar

    Daxili siyasət
    21:34
    Foto

    Azərbaycan Atletika Federasiyasında hakimlər üçün seminara yekun vurulub

    Fərdi
    21:25

    Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Prezident Sarayına hücum təşkilinə görə saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti