Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Украина продлила на год запрет на импорт российских товаров

    Другие страны
    • 25 декабря, 2025
    • 23:31
    Украина продлила на год запрет на импорт российских товаров

    Кабмин Украины на год продлил запрет на ввоз в страну товаров из России.

    Как передает Report, это следует из двух постановлений, опубликованных на сайте украинского правительства.

    Одно из них продлевает до 31 декабря 2026 года срок действия запрета на ввоз некоторых российских товаров. Другое на тот же срок продлевает действие пошлин в отношении продукции из России.

    Отметим, что оба постановления были приняты 30 декабря 2015 года и с тех пор неоднократно продлевались.

    Среди запрещенной для импорта продукции значатся, в частности, мясо, рыба, кофе, чай, шоколад и другие кондитерские изделия, детское питание, корм для животных, алкоголь и сигареты. Также запрет распространяется на несколько видов промышленных товаров, транспортных средств, удобрений и сельскохозяйственной продукции.

    российские товары запрет на импорт Украина

    Последние новости

    23:50

    Болсонару поддержал кандидатуру сына на должность президента Бразилии

    Другие страны
    23:32

    В Турции произошел пожар в жилом доме, пострадали 15 человек

    В регионе
    23:31

    Украина продлила на год запрет на импорт российских товаров

    Другие страны
    23:19
    Фото

    Посольство Азербайджана провело благотворительную акцию в Перу

    Внешняя политика
    23:09

    В ФРГ предложили создать фонд борьбы с одиночеством на €500 млн

    Другие
    22:53

    В Армении запретят иностранный медиа-контент с призывами к свержению власти

    В регионе
    22:33

    Эрдоган встретился в Анкаре с главкомом суданской армии

    В регионе
    22:23

    Скончалась двукратная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике

    Индивидуальные
    22:05

    Министр нефти Ирана объявил о росте цены на высококачественный бензин

    В регионе
    Лента новостей