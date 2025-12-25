İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Ukrayna Rusiya mallarının idxalına qadağanı bir il uzadıb

    Digər ölkələr
    • 25 dekabr, 2025
    • 23:59
    Ukrayna Rusiya mallarının idxalına qadağanı bir il uzadıb

    Ukrayna Nazirlər Kabineti Rusiyadan ölkəyə malların idxalına qoyulan qadağanı bir il müddətinə uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı qərar Ukrayna hökumətinin saytında dərc olunub.

    Qərara əsasən, Rusiyanın bəzi mallarının idxalına qoyulan qadağanın müddəti 31 dekabr 2026-cı ilədək uzadılıb. Digər qərara görə isə eyni tarixədək Rusiyadan gətirilən məhsullara tətbiq olunan rüsumlar qüvvədə qalacaq.

    Xatırladaq ki, hər iki qərar 30 dekabr 2015-ci ildə qəbul olunub və o vaxtdan dəfələrlə uzadılıb.

    Qadağan olunmuş idxal məhsulları sırasında xüsusilə ət, balıq, qəhvə, çay, şokolad və digər şirniyyat məmulatları, uşaq qidaları, heyvan yemi, spirtli içkilər və siqaretlər yer alır. Qadağa həmçinin bir sıra sənaye məhsullarına, nəqliyyat vasitələrinə, gübrələrə və kənd təsərrüfatı məhsullarına da şamil olunur.

    Ukrayna qadağa idxal Rusiya
    Украина продлила на год запрет на импорт российских товаров

    Son xəbərlər

    00:27

    Bolsonaru oğlunun Braziliya prezidentliyinə namizədliyini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    23:59

    Ukrayna Rusiya mallarının idxalına qadağanı bir il uzadıb

    Digər ölkələr
    23:49

    Almaniyada tənhalıqla mübarizə üçün 500 milyon avroluq fondun yaradılması təklif edilib

    Digər ölkələr
    23:30

    Ermənistanda çevriliş çağırışı olan media kontentlər qadağan ediləcək

    Region
    23:19

    Türkiyədə yaşayış binasında yanğın zamanı 15 nəfər tüstüdən zəhərlənib

    Region
    23:08
    Foto

    Azərbaycan səfirliyi Peruda aztəminatlı ailələrin uşaqlarına bayram hədiyyələri verib

    Xarici siyasət
    22:54
    Foto
    Video

    Sumqayıtda avtomobil yanaraq külə dönüb

    Hadisə
    22:42

    "Mançester Yunayted" bu mövsüm İngiltərədə ən çox qol şansı əldə edən komandadır

    Futbol
    22:27

    Ərdoğan Sudan liderinə humanitar böhranın aradan qaldırılmasında dəstəyini ifadə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti