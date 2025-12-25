В ФРГ предложили создать фонд борьбы с одиночеством на €500 млн

Руководитель ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер выступил за увеличение инвестиций в социальную инфраструктуру и создание федерального фонда борьбы с одиночеством объемом не менее €500 млн.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, "борьба с одиночеством не должна провалиться из-за нехватки средств". Бергхеггер подчеркнул, что помимо значительного увеличения финансирования муниципалитетов необходима также масштабная федеральная и земельная программа по противодействию одиночеству.

Глава объединения предложил создать специализированный фонд, который, по его мнению, должен быть обеспечен €500 млн в текущий законодательный период.

"Муниципалитеты - это места, где одиночество становится заметным в первую очередь и где с ним можно наиболее эффективно бороться", - отметил Бергхеггер. По его словам, общественные пространства должны быть доступны максимально широко - без длительных перерывов, праздничных дней и раннего закрытия. В качестве примеров он назвал библиотеки и центры образования для взрослых как площадки для общения и обучения на протяжении всей жизни.

Бергхеггер подчеркнул, что одиночество затрагивает не только пожилых людей, а превратилось в межпоколенческую проблему. Финансирование фонда, по его мнению, может осуществляться за счет средств Европейского союза, неиспользованных остатков федерального бюджета или перераспределения бюджетных ассигнований.