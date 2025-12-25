Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В ФРГ предложили создать фонд борьбы с одиночеством на €500 млн

    • 25 декабря, 2025
    • 23:09
    Руководитель ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер выступил за увеличение инвестиций в социальную инфраструктуру и создание федерального фонда борьбы с одиночеством объемом не менее €500 млн.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

    По его словам, "борьба с одиночеством не должна провалиться из-за нехватки средств". Бергхеггер подчеркнул, что помимо значительного увеличения финансирования муниципалитетов необходима также масштабная федеральная и земельная программа по противодействию одиночеству.

    Глава объединения предложил создать специализированный фонд, который, по его мнению, должен быть обеспечен €500 млн в текущий законодательный период.

    "Муниципалитеты - это места, где одиночество становится заметным в первую очередь и где с ним можно наиболее эффективно бороться", - отметил Бергхеггер. По его словам, общественные пространства должны быть доступны максимально широко - без длительных перерывов, праздничных дней и раннего закрытия. В качестве примеров он назвал библиотеки и центры образования для взрослых как площадки для общения и обучения на протяжении всей жизни.

    Бергхеггер подчеркнул, что одиночество затрагивает не только пожилых людей, а превратилось в межпоколенческую проблему. Финансирование фонда, по его мнению, может осуществляться за счет средств Европейского союза, неиспользованных остатков федерального бюджета или перераспределения бюджетных ассигнований.

    Almaniyada tənhalıqla mübarizə üçün 500 milyon avroluq fondun yaradılması təklif edilib

    Лента новостей