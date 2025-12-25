В Турции произошел пожар в жилом доме, пострадали 15 человек
В регионе
- 25 декабря, 2025
- 23:32
В Турции произошел пожар в жилом доме.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент зафиксирован в районе Эрджиш провинции Ван.
На место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи и пожарные. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Отмечается, что в результате пожара 15 человек, в том числе 4 ребенка, отравились дымом и были госпитализированы.
Причина пожара пока не установлена.
Последние новости
23:50
Болсонару поддержал кандидатуру сына на должность президента БразилииДругие страны
23:32
В Турции произошел пожар в жилом доме, пострадали 15 человекВ регионе
23:31
Украина продлила на год запрет на импорт российских товаровДругие страны
23:19
Фото
Посольство Азербайджана провело благотворительную акцию в ПеруВнешняя политика
23:09
В ФРГ предложили создать фонд борьбы с одиночеством на €500 млнДругие
22:53
В Армении запретят иностранный медиа-контент с призывами к свержению властиВ регионе
22:33
Эрдоган встретился в Анкаре с главкомом суданской армииВ регионе
22:23
Скончалась двукратная чемпионка Бразилии по художественной гимнастикеИндивидуальные
22:05