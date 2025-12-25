Посольство Азербайджана провело благотворительную акцию в Перу

Посольство Азербайджана в Перу совместно с межпарламентской группой дружбы Перу-Азербайджан провело благотворительную акцию для детей из малоимущих семей.

Как сообщили Report в диппредставительстве, в рамках инициативы представители посольства вместе с членом межпарламентской группы дружбы, депутатом Розангеллой Барбаран вручили праздничные подарки детям, проживающим в Лас-Ломас-де-Нуэва-Эсперанса района Комаз в Лиме.

Местные власти и жители района высоко оценили данную акцию и выразили благодарность правительству Азербайджана за проявленное внимание и заботу.