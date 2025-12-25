Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Посольство Азербайджана провело благотворительную акцию в Перу

    Внешняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 23:19
    Посольство Азербайджана провело благотворительную акцию в Перу

    Посольство Азербайджана в Перу совместно с межпарламентской группой дружбы Перу-Азербайджан провело благотворительную акцию для детей из малоимущих семей.

    Как сообщили Report в диппредставительстве, в рамках инициативы представители посольства вместе с членом межпарламентской группы дружбы, депутатом Розангеллой Барбаран вручили праздничные подарки детям, проживающим в Лас-Ломас-де-Нуэва-Эсперанса района Комаз в Лиме.

    Местные власти и жители района высоко оценили данную акцию и выразили благодарность правительству Азербайджана за проявленное внимание и заботу.

    Перу посольство Азербайджана благотворительная акция
    Фото
    Azərbaycan səfirliyi Peruda aztəminatlı ailələrin uşaqlarına bayram hədiyyələri verib

    Последние новости

    23:50

    Болсонару поддержал кандидатуру сына на должность президента Бразилии

    Другие страны
    23:32

    В Турции произошел пожар в жилом доме, пострадали 15 человек

    В регионе
    23:31

    Украина продлила на год запрет на импорт российских товаров

    Другие страны
    23:19
    Фото

    Посольство Азербайджана провело благотворительную акцию в Перу

    Внешняя политика
    23:09

    В ФРГ предложили создать фонд борьбы с одиночеством на €500 млн

    Другие
    22:53

    В Армении запретят иностранный медиа-контент с призывами к свержению власти

    В регионе
    22:33

    Эрдоган встретился в Анкаре с главкомом суданской армии

    В регионе
    22:23

    Скончалась двукратная чемпионка Бразилии по художественной гимнастике

    Индивидуальные
    22:05

    Министр нефти Ирана объявил о росте цены на высококачественный бензин

    В регионе
    Лента новостей