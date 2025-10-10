İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Sverdlovsk məhkəməsi Şahin Şıxlınskinin apellyasiya şikayətini rədd edib

    Region
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:33
    Sverdlovsk məhkəməsi Şahin Şıxlınskinin apellyasiya şikayətini rədd edib

    Sverdlovsk vilayət məhkəməsi Ural diyarındakı Azərbaycan diasporunun rəhbəri Şahin Şıxlınskinin həbs müddətinin uzadılması barədə vəkillərinin apellyasiya şikayətini rədd edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.

    Daha əvvəl Yekaterinburqun Verx-İsetsk rayon məhkəməsi Şahin Şıxlınskının həbsini dekabrın 30-dək uzadıb.

    O, RF CM-nin 105-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin "j", "z" bəndləri, 30-cu maddəsinin 3-cü hissəsi (qətlə cəhdə görə) üzrə cinayət törətməkdə ittiham olunur.

