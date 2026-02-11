В Азербайджане еще восемь проектов получили сертификат "Стартап"

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) выдало стартап-сертификаты еще 8 субъектам малого и среднего бизнеса.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, в агентство поступило еще девять заявок от на получение сертификата. В ходе заседания Экспертного совета восемь из них были одобрены.

Свидетельства выданы следующим проектам: видеоигра в развлекательном жанре для платформы "Steam PC" Рашада Ибрагимли; разработка видеоигр под брендом "85 Games Studio" Сархана Аббасзаде; онлайн-система управления клиниками "Inframed Life" Илькина Сулейманова; кооперативная приключенческая игра "Jupiter" Яхьи Исмаилова; платформа онлайн-управления переговорными комнатами "Meetra" Гасана Гасанова; компьютерная игра "Special Meat", сочетающая симуляцию и управление, Илькина Алиева; QR-платформа контроля посещаемости и доступа "Qrgate" компании "Proveb"; а также онлайн-платформа услуг для профессионалов "Profmart" одноименной компании.

В общей сложности по сей день KOBİA выдало сертификат "Стартап" 255 проектам.

Сертификат "Стартап" освобождает субъекты МСП от налога на прибыль или доход по доходам, полученным от инновационной деятельности, на срок 3 года с даты получения сертификата.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся на стадии разработки, могут подать заявку на получение сертификата "Стартап" в KOBİA. Форму заявки и другие необходимые документы, а также подробную информацию о соответствующих критериях можно найти по ссылке.