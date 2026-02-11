Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане еще восемь проектов получили сертификат "Стартап"

    Бизнес
    • 11 февраля, 2026
    • 13:16
    В Азербайджане еще восемь проектов получили сертификат Стартап

    Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) выдало стартап-сертификаты еще 8 субъектам малого и среднего бизнеса.

    Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, в агентство поступило еще девять заявок от на получение сертификата. В ходе заседания Экспертного совета восемь из них были одобрены.

    Свидетельства выданы следующим проектам: видеоигра в развлекательном жанре для платформы "Steam PC" Рашада Ибрагимли; разработка видеоигр под брендом "85 Games Studio" Сархана Аббасзаде; онлайн-система управления клиниками "Inframed Life" Илькина Сулейманова; кооперативная приключенческая игра "Jupiter" Яхьи Исмаилова; платформа онлайн-управления переговорными комнатами "Meetra" Гасана Гасанова; компьютерная игра "Special Meat", сочетающая симуляцию и управление, Илькина Алиева; QR-платформа контроля посещаемости и доступа "Qrgate" компании "Proveb"; а также онлайн-платформа услуг для профессионалов "Profmart" одноименной компании.

    В общей сложности по сей день KOBİA выдало сертификат "Стартап" 255 проектам.

    Сертификат "Стартап" освобождает субъекты МСП от налога на прибыль или доход по доходам, полученным от инновационной деятельности, на срок 3 года с даты получения сертификата.

    Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся на стадии разработки, могут подать заявку на получение сертификата "Стартап" в KOBİA. Форму заявки и другие необходимые документы, а также подробную информацию о соответствующих критериях можно найти по ссылке.

    KOBİA стартап сертификаты
    Azərbaycanda daha 8 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib
