"Formula 1": Azərbaycan Qran-Prisi üçün paddok tikintisinə başlanıb
Formula 1
- 03 mart, 2026
- 12:25
Bu il keçiriləcək "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-pirisinə hazırlıqlar çərçivəsində paddokun yenidən tikintisi başlanıb.
Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən (BCC) məlumat verilib.
Paddok hər zamankı kimi Neftçilər prospektində, Hökumət evinin qarşısında quraşdırılır.
BCC piyadaların və sürücülərin diqqətli olmalarını xahiş edir və şəhər sakinlərinə göstərdikləri anlayışa görə təşəkkürünü bildirir.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq.
Son xəbərlər
13:03
Son iki saatda daha 83 nəfər İrandan Azərbaycana təxliyə edilibXarici siyasət
13:01
Ali Məhkəmə Qobuda arvadını və körpə qızını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar veribHadisə
13:00
Amil Həmzəyev: "18 xallıq üstünlüyü yorğunluq səbəbindən qoruya bilmədik"Komanda
12:58
Oman Sultanlığı Dukm limanındakı yanacaq çənlərinə dron hücumunu pisləyibDigər ölkələr
12:53
Zafer Demircan: "Bərpa olunan enerji Azərbaycan və Türkiyə üzərindən Avropaya çatdırılacaq"Energetika
12:52
"Instagram" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 64 %-ni itiribİKT
12:48
"AniPay" mobil tətbiqi və anipay.az saytının fəaliyyəti dayandırılırMaliyyə
12:45
İsraildə son sutkada İran hücumlarından zərər çəkən 289 nəfər xəstəxanalara çatdırılıbDigər ölkələr
12:45