    "Formula 1": Azərbaycan Qran-Prisi üçün paddok tikintisinə başlanıb

    Formula 1
    • 03 mart, 2026
    • 12:25
    Formula 1: Azərbaycan Qran-Prisi üçün paddok tikintisinə başlanıb

    Bu il keçiriləcək "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-pirisinə hazırlıqlar çərçivəsində paddokun yenidən tikintisi başlanıb.

    Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən (BCC) məlumat verilib.

    Paddok hər zamankı kimi Neftçilər prospektində, Hökumət evinin qarşısında quraşdırılır.

    BCC piyadaların və sürücülərin diqqətli olmalarını xahiş edir və şəhər sakinlərinə göstərdikləri anlayışa görə təşəkkürünü bildirir.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-da baş tutacaq.

    В Баку началась установка паддока к Гран-при Азербайджана
    Formula 1: Paddock construction for Azerbaijan Grand Prix begins

