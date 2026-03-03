Bakı dairəvi yolda nəqliyyat vasitəsi yanıb, sıxlıq yaranıb
Hadisə
- 03 mart, 2026
- 19:49
Yasamal rayonu, Bakı dairəvi yolunda nəqliyyat vasitələrindən birində yanğın baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu səbəbdən Bakı-Sumqayıt şosesi istiqamətində sıxlıq yaranıb. Hazırda polis və aidiyyəti qurumun əməkdaşları hadisə yerindədir.
Sıxlığın aradan qaldırılması məqsədilə işlər görülür.
Son xəbərlər
20:11
Qətər Dohaya hücumlara cavab olaraq İrana zərbə endiribDigər ölkələr
20:11
İrsail İranın infrastrukturuna zərbələr silsiləsini başa çatdırıbDigər ölkələr
20:08
Çin İran ətrafındakı münaqişənin diplomatik yolla həllinin tərəfdarıdırDigər ölkələr
19:58
Foto
Asif Şirəliyev reytinq turnirinin ən yaxşı hakimi seçilibFərdi
19:49
Foto
Bakı dairəvi yolda nəqliyyat vasitəsi yanıb, sıxlıq yaranıbHadisə
19:46
"Bakı Metropoliteni": "Nərimanov–Bakmil" sahəsində hərəkət qrafiki yenilənibİnfrastruktur
19:37
Uğursuz nəticələr seriyası Arbeloanın "Real"dakı mövqeyini sarsıdıbFutbol
19:33
Foto
Azərbaycanda ilk: Sabiq nazirin rəqəmsal əkizi müsahibə veribİKT
19:29