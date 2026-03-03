İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Hadisə
    • 03 mart, 2026
    • 19:49
    Yasamal rayonu, Bakı dairəvi yolunda nəqliyyat vasitələrindən birində yanğın baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu səbəbdən Bakı-Sumqayıt şosesi istiqamətində sıxlıq yaranıb. Hazırda polis və aidiyyəti qurumun əməkdaşları hadisə yerindədir.

    Sıxlığın aradan qaldırılması məqsədilə işlər görülür.

    На Бакинской кольцевой загорелся автомобиль, образовался затор

    Bakı dairəvi yolda nəqliyyat vasitəsi yanıb, sıxlıq yaranıb

