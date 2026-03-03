Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    На Бакинской кольцевой загорелся автомобиль, образовался затор

    Происшествия
    • 03 марта, 2026
    • 20:00
    На Бакинской кольцевой загорелся автомобиль, образовался затор

    На Бакинской кольцевой дороге в Ясамальском районе столицы произошло возгорание одного из транспортных средств.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

    Согласно информации, в связи с этим в направлении шоссе Баку-Сумгайыт затруднено движение транспорта.

    В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и соответствующих структур. Ведутся работы по устранению затора.

    Баку Ясамальский район заторы
    Bakı dairəvi yolda nəqliyyat vasitəsi yanıb, sıxlıq yaranıb
    Ты - Король

    Последние новости

    20:00

    На Бакинской кольцевой загорелся автомобиль, образовался затор

    Происшествия
    19:55

    Китай выступает за дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ирана

    Другие страны
    19:51

    Катар нанес удар по Ирану в ответ на атаки по Дохе

    Другие страны
    19:39

    ЦАХАЛ заявил о завершении серии ударов по инфраструктуре Ирана

    Другие страны
    19:38

    Посольство Азербайджана в Кувейте обратилось к нашим гражданам

    Внешняя политика
    19:30
    Фото

    Лейла Алиева выступила на сессии "Проекты зеленой энергетики"

    Внешняя политика
    19:25

    СМИ: Израиль рассматривает возможность открыть воздушное пространство до выходных

    Другие страны
    19:22

    Азербайджан и Беларусь обсудили двустороннее экономическое сотрудничество

    Внешняя политика
    19:21
    Фото

    Азербайджан и ЕС обсудили инвестиции в сферу зеленой энергетики

    Энергетика
    Лента новостей