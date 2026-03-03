На Бакинской кольцевой загорелся автомобиль, образовался затор
- 03 марта, 2026
- 20:00
На Бакинской кольцевой дороге в Ясамальском районе столицы произошло возгорание одного из транспортных средств.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД.
Согласно информации, в связи с этим в направлении шоссе Баку-Сумгайыт затруднено движение транспорта.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и соответствующих структур. Ведутся работы по устранению затора.
20:00
