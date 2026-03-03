На Бакинской кольцевой загорелся автомобиль, образовался затор

На Бакинской кольцевой дороге в Ясамальском районе столицы произошло возгорание одного из транспортных средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

Согласно информации, в связи с этим в направлении шоссе Баку-Сумгайыт затруднено движение транспорта.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и соответствующих структур. Ведутся работы по устранению затора.