В Баку началась установка паддока к Гран-при Азербайджана
Формула 1
- 03 марта, 2026
- 12:46
В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку началась установка паддока.
Об этом Report сообщили в операционной компании Baku City Circuit.
Работы традиционно ведутся на проспекте Нефтчиляр, напротив Дома правительства.
Напомним, что Гран-при Азербайджана состоится 24-26 сентября.
Последние новости
13:07
Азербайджан готовит к запуску четыре новых upstream-проектаЭнергетика
13:04
В порту Фуджейра в ОАЭ локализован пожар, возникший из-за падения обломков дронаДругие страны
13:02
Санжар Жаркешов: Казахстан намерен увеличить транзит нефти по БТД до 12 млн баррелей в годЭнергетика
12:57
Милли Меджлис упразднил полномочия Кабмина по контролю за экспортом оружияМилли Меджлис
12:54
Цены на газ в Европе превысили $700 за тысячу кубометров - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
12:53
ММ окончательно одобрил штрафы за использование и продажу вейповМилли Меджлис
12:49
ЦАХАЛ завершил волну ударов по командным центрам "Хезболлы" в БейрутеДругие страны
12:46
В Баку началась установка паддока к Гран-при АзербайджанаФормула 1
12:45