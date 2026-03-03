Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    В Баку началась установка паддока к Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    • 03 марта, 2026
    • 12:46
    В Баку началась установка паддока к Гран-при Азербайджана

    В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку началась установка паддока.

    Об этом Report сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

    Работы традиционно ведутся на проспекте Нефтчиляр, напротив Дома правительства.

    Напомним, что Гран-при Азербайджана состоится 24-26 сентября.

    Гран-при Азербайджана Формула 1 Baku City Circuit Дом правительства
    "Formula 1": Azərbaycan Qran-Prisi üçün paddok tikintisinə başlanıb
    Formula 1: Paddock construction for Azerbaijan Grand Prix begins

    Последние новости

    13:07

    Азербайджан готовит к запуску четыре новых upstream-проекта

    Энергетика
    13:04

    В порту Фуджейра в ОАЭ локализован пожар, возникший из-за падения обломков дрона

    Другие страны
    13:02

    Санжар Жаркешов: Казахстан намерен увеличить транзит нефти по БТД до 12 млн баррелей в год

    Энергетика
    12:57

    Милли Меджлис упразднил полномочия Кабмина по контролю за экспортом оружия

    Милли Меджлис
    12:54

    Цены на газ в Европе превысили $700 за тысячу кубометров - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    12:53

    ММ окончательно одобрил штрафы за использование и продажу вейпов

    Милли Меджлис
    12:49

    ЦАХАЛ завершил волну ударов по командным центрам "Хезболлы" в Бейруте

    Другие страны
    12:46

    В Баку началась установка паддока к Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    12:45

    Байрамов и Дар обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    Лента новостей