İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "Bakı Metropoliteni": "Nərimanov–Bakmil" sahəsində hərəkət qrafiki yenilənib

    İnfrastruktur
    • 03 mart, 2026
    • 19:46
    Bakı Metropoliteni: Nərimanov–Bakmil sahəsində hərəkət qrafiki yenilənib

    Bakı metropoliteninin "yaşıl" və "qırmızı" xətlərində sərnişinlərə xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı yeni hərəkət qrafikinin sınaqlarına başlanılır.

    Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib. Burada əsas məqsədlərdən biri günorta saatlarında sərnişin axınının tələbata uyğun tənzimlənməsidir.

    Belə ki, martın 4-dən "Bakmil" stansiyasına və əks istiqamətə qatarların hərəkət cədvəlinə dəyişikliklər tətbiq edilir. Sınaq müddətində "Nərimanov–Bakmil" sahəsində hərəkət edən sərnişinlər üçün yenilənmiş qrafik təqdim olunur.

    Sınaqların gedişi və qeyd olunan istiqamətdə qatarların hərəkət cədvəli ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

    Son xəbərlər

    20:11

    Qətər Dohaya hücumlara cavab olaraq İrana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    20:11

    İrsail İranın infrastrukturuna zərbələr silsiləsini başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    20:08

    Çin İran ətrafındakı münaqişənin diplomatik yolla həllinin tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    19:58
    Foto

    Asif Şirəliyev reytinq turnirinin ən yaxşı hakimi seçilib

    Fərdi
    19:49
    Foto

    Bakı dairəvi yolda nəqliyyat vasitəsi yanıb, sıxlıq yaranıb

    Hadisə
    19:46

    "Bakı Metropoliteni": "Nərimanov–Bakmil" sahəsində hərəkət qrafiki yenilənib

    İnfrastruktur
    19:37

    Uğursuz nəticələr seriyası Arbeloanın "Real"dakı mövqeyini sarsıdıb

    Futbol
    19:33
    Foto

    Azərbaycanda ilk: Sabiq nazirin rəqəmsal əkizi müsahibə verib

    İKT
    19:29

    Azərbaycan və Belarus ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti