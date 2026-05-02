Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Карабах
    • 02 мая, 2026
    • 10:07
    Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Сотрудничество в сфере энергетики между Азербайджаном и Молдовой является приоритетом двусторонней повестки.

    Об этом корреспонденту Report в городе Шуша заявил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко.

    "Это (энергетика - ред.) безусловно приоритет нашей двусторонней повестки, о чем свидетельствуют регулярные визиты руководства министерства энергетики на заседания по Южному газовому коридору (ЮГК)", - сказал он.

    Дипломат подчеркнул, что Молдова будет представлена на бакинской энергетической неделе в июне на уровне министра энергетики Дорина Жунгиету.

    "Такие тесные контакты безусловно придают особый импульс двустороннего сотрудничества в сфере энергетики. Азербайджан - партнер которому можно доверять в вопросах укрепления энергосотрудничества", - отметил дипломат.

    По словам посла, с учетом ситуации на Ближнем Востоке сотрудничество с Азербайджаном в энергетике носит стабильный характер.

    Посол добавил, что Азербайджан становится все более важным участником энергобезопасности не только на региональном, но и на международном уровне.

    Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур, который начался 1 мая, принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.

    Александр Есауленко Дипломатический корпус Шуша Южный газовый коридор (ЮГК) Карабах
    Moldovanın energetika naziri Dorin Junqietu Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV
    Moldovan energy minister to visit Azerbaijan - EXCLUSIVE

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей