Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Дипкорпус ознакомился с работой оздоровительного центра в Шуше

    Карабах
    • 02 мая, 2026
    • 09:46
    Дипкорпус ознакомился с работой оздоровительного центра в Шуше

    Представители иностранного дипкорпуса в Азербайджане посетили лечебно-оздоровительный центр в Шуше.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, дипломаты были впечатлены усилиями правительства Азербайджана, направленными на улучшение медицинского обслуживания населения, вернувшегося в регион после долгих лет оккупации.

    Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.

    Дипкорпус ознакомился с работой оздоровительного центра в Шуше
    Дипкорпус ознакомился с работой оздоровительного центра в Шуше
    Дипкорпус ознакомился с работой оздоровительного центра в Шуше
    Дипкорпус ознакомился с работой оздоровительного центра в Шуше

    Дипломатический корпус Шуша Хикмет Гаджиев
    Фото
    Diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşada sağlamlıq mərkəzinin işi ilə tanış olub
    Фото
    Diplomatic corps reviews health center's operation in Azerbaijan's Shusha

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей