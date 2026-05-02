Дипкорпус ознакомился с работой оздоровительного центра в Шуше

Представители иностранного дипкорпуса в Азербайджане посетили лечебно-оздоровительный центр в Шуше.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, дипломаты были впечатлены усилиями правительства Азербайджана, направленными на улучшение медицинского обслуживания населения, вернувшегося в регион после долгих лет оккупации.

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.