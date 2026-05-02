Дипкорпус ознакомился с работой оздоровительного центра в Шуше
Карабах
- 02 мая, 2026
- 09:46
Представители иностранного дипкорпуса в Азербайджане посетили лечебно-оздоровительный центр в Шуше.
Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, дипломаты были впечатлены усилиями правительства Азербайджана, направленными на улучшение медицинского обслуживания населения, вернувшегося в регион после долгих лет оккупации.
Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.
Последние новости
00:50
Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой МотэгиВ регионе
00:16
Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТОДругие страны
23:48
Франция надеется на достижение мира между США и ИраномВ регионе
23:25
Фото
ОЗА провела международную конференцию по правам беженцевВнешняя политика
23:13
Танкер с индийским грузом пересек Ормузский проливДругие страны
22:59
Фото
В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человекИнфраструктура
22:40
Фото
В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спортуСпорт
22:33
Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
22:18