Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Мухаммад Насар Хаят: FAO планирует новые проекты в Карабахе

    Карабах
    • 02 мая, 2026
    • 09:42
    Мухаммад Насар Хаят: FAO планирует новые проекты в Карабахе

    Заметный прогресс и развитие наблюдаются после каждого нового посещения Карабахского региона Азербайджана.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом журналистам заявил резидент-представитель FAO в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят.

    "Я посещал этот регион много раз, и каждый раз, когда приезжаю сюда, вижу все больше развития и прогресса. Думаю, очень интересно наблюдать за тем, как в этой части Азербайджана сохраняются природа, культура и история. И я считаю, что Азербайджан проделал здесь удивительную работу", - заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

    Говоря о сотрудничестве между FAO и Азербайджаном, он отметил, что организация реализует ряд проектов, в том числе в Карабахском регионе.

    "FAO работает по нескольким направлениям, особенно в этой части страны. У нас есть проект в Агалы, где мы поддерживаем инициативу Digital Villages в Азербайджане. И мы рассчитываем на новые проекты в этом регионе", - сказал он.

    Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур, который начался 1 мая, принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.

    Мухаммад Насар Хаят Шуша Карабах Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) Дипломатический корпус
    Muhammad Nasar Hayat: FAO Qarabağda yeni layihələr planlaşdırır
    Muhammad Nasar Hayat: FAO plans new projects in Azerbaijan's Karabakh

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей