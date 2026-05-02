Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Чистые иностранные активы банков Азербайджана в I квартале выросли на 0,9%

    Финансы
    • 02 мая, 2026
    • 16:04
    Чистые иностранные активы банков Азербайджана в I квартале выросли на 0,9%

    На 1 апреля текущего года чистые иностранные активы азербайджанских банков составили 28 млрд 523,1 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 7,6% меньше, чем на 1 марта, на 10,4% больше, чем на начало года, и на 0,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

    В отчетный период чистые внутренние активы банков составили 21 млрд 456,3 млн манатов, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем месяце, на 10,7% меньше, чем на начало года, и на 16,2% больше, чем на 1 апреля прошлого года.

    В Азербайджане действуют 22 банка с общими активами в размере 57 млрд 960,8 млн манатов.

    Чистые иностранные активы Банки Азербайджана Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri cüzi artıb

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей