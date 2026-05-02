Чистые иностранные активы банков Азербайджана в I квартале выросли на 0,9%
Финансы
- 02 мая, 2026
- 16:04
На 1 апреля текущего года чистые иностранные активы азербайджанских банков составили 28 млрд 523,1 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 7,6% меньше, чем на 1 марта, на 10,4% больше, чем на начало года, и на 0,9% больше, чем за тот же период прошлого года.
В отчетный период чистые внутренние активы банков составили 21 млрд 456,3 млн манатов, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем месяце, на 10,7% меньше, чем на начало года, и на 16,2% больше, чем на 1 апреля прошлого года.
В Азербайджане действуют 22 банка с общими активами в размере 57 млрд 960,8 млн манатов.
