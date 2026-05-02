Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri cüzi artıb
Maliyyə
- 02 may, 2026
- 15:17
Bu ilin aprelin 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 28 milyard 523,1 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 7,6 % az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 10,4 % çox, 2025-ci il aprelin 1-nə nisbətən isə 0,9 % çoxdur.
Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 21 milyard 456,3 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 5,1 % az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 10,7 % az, ötən il aprelin 1-nə nisbətən isə 16,2 % çoxdur.
Azərbaycanda ümumi aktivləri 57 milyard 960,8 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir.
