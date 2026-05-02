    • 02 may, 2026
    • 09:48
    Muhammad Nasar Hayat: FAO Qarabağda yeni layihələr planlaşdırır

    Azərbaycanın Qarabağ regionuna hər yeni səfərdən sonra nəzərəçarpan irəliləyiş və inkişaf müşahidə olunur.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) Azərbaycandakı rezident-nümayəndəsi Muhammad Nasar Hayat jurnalistlərə bildirib.

    "Mən bu regionda dəfələrlə olmuşam. Hər dəfə bura gələndə daha çox inkişaf və tərəqqi görürəm. Düşünürəm ki, Azərbaycanın bu hissəsində təbiətin, mədəniyyətin və tarixin necə qorunub saxlanıldığını müşahidə etmək çox maraqlıdır. Hesab edirəm ki, burada heyranlıq doğuran işlər görülüb", - o qeyd edib.

    O, FAO ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıqdan danışarkən təşkilatın bir sıra layihələr həyata keçirdiyini qeyd edib. O bildirib ki, bu layihələr Qarabağ regionunda da həyata keçirilib:

    "FAO bir neçə istiqamətdə, xüsusən də ölkənin bu hissəsində fəaliyyət göstərir. Bizim Ağalıda layihəmiz var, orada Azərbaycanda "Digital Villages" təşəbbüsünü dəstəkləyirik. Biz bu regionda yeni layihələrə ümid edirik".

    Qeyd edək ki, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura ikigünlük səfərdə ümumilikdə 62 ölkənin və beynəlxalq təşkilatın 150-dən çox səfiri, diplomatı, hərbi attaşesi və digər nümayəndəsi iştirak edir.

    Diplomatik korpusu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev müşayiət edir.

    BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) Muhammad Nasar Hayat Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İşğaldan azad edilmiş ərazilər Şuşa Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Мухаммад Насар Хаят: FAO планирует новые проекты в Карабахе
    Muhammad Nasar Hayat: FAO plans new projects in Azerbaijan's Karabakh

