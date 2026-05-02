В Баку и регионах усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове 3 мая, а в некоторых регионах Азербайджана 3 и 4 мая ожидается усиление ветра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Отмечается, что скорость ветра будет достигать 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать северо-западный ветер. В Нахчыванской Автономной Республике, Мингячевире, Гяндже, Нафталане, Геранбойском, Нефтчалинском, Сальянском, Дашкесанском, Гедабекском, Губинском, Гусарском, Хызинском, Хачмазском, Шабранском, Сиязаньском, Гобустанском, Кяльбаджарском, Лачынском, Джебраильском, Физулинском и Зангиланском районах ожидается северо-восточный ветер.