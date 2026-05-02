В Баку и регионах усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экология
- 02 мая, 2026
- 15:45
В Баку и на Абшеронском полуострове 3 мая, а в некоторых регионах Азербайджана 3 и 4 мая ожидается усиление ветра.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Отмечается, что скорость ветра будет достигать 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.
В Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать северо-западный ветер. В Нахчыванской Автономной Республике, Мингячевире, Гяндже, Нафталане, Геранбойском, Нефтчалинском, Сальянском, Дашкесанском, Гедабекском, Губинском, Гусарском, Хызинском, Хачмазском, Шабранском, Сиязаньском, Гобустанском, Кяльбаджарском, Лачынском, Джебраильском, Физулинском и Зангиланском районах ожидается северо-восточный ветер.
Последние новости
00:50
Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой МотэгиВ регионе
00:16
Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТОДругие страны
23:48
Франция надеется на достижение мира между США и ИраномВ регионе
23:25
Фото
ОЗА провела международную конференцию по правам беженцевВнешняя политика
23:13
Танкер с индийским грузом пересек Ормузский проливДругие страны
22:59
Фото
В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человекИнфраструктура
22:40
Фото
В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спортуСпорт
22:33
Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
22:18