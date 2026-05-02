Bakıda və bölgələrdə külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ
Ekologiya
- 02 may, 2026
- 15:23
Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın üçündə, bəzi bölgələrdə isə üçü və dördündə külək güclənəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyi, Naxçıvan MR, Mingəçevir, Gəncə, Naftalan, Goranboy, Neftçala, Salyan, Daşkəsən, Gədəbəy, Quba, Qusar, Xızı, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Qobustan, Kəlbəcər, Laçın, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilanda isə şimal-şərq küləyi əsəcək, sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.
Son xəbərlər
00:13
Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıbRegion
23:53
Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçibDigər ölkələr
23:38
Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edirRegion
23:31
İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edibDigər ölkələr
23:27
Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlibFutbol
23:09
Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıbDigər ölkələr
23:03
Foto
Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilibXarici siyasət
22:39
Foto
WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıbİnfrastruktur
22:32