В Загатале волк напал на 47-летнего мужчину

В Загатальском районе волк напал на 47-летнего жителя села Ахахдере Айдына Гурбанова.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня утром на приусадебном участке.

Мужчина получил множественные раны. Он был доставлен в хирургическое отделение Загатальской районной центральной больницы, где ему диагностировали открытые раны различных частей тела. Его лечение продолжается в стационаре.