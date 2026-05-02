В Баку открылась выставка ковров Западного Азербайджана

В Баку в Национальном музее искусств состоялась церемония открытия выставки "Наша история, живущая в узорах" (İlmələrdə yaşayan tariximiz), посвященной коврам регионов Западного Азербайджана - Гёйча и Гарагоюнлу.

Как сообщает Report, выступившие отметили, что представленные ковры являются не просто образцами декоративно-прикладного искусства, но и ценным наследием, сохраняющим историческую память, культурную идентичность и бытовые традиции Западного Азербайджана.

Была отмечена значимость подобных выставок в деле сохранения азербайджанского культурного наследия и его передачи будущим поколениям.

Экспозицию составляют ковры, сотканные женщинами, жившими в регионах Гёйча и Гарагоюнлу. Эти ковры были привезены в Азербайджан во время последней волны депортации азербайджанцев с территории нынешней Армении в 1987-1991 годах как самые ценные вещи и сохраняются по сей день как живые образцы национального наследия.

Представленные ковры относятся в основном к Иреванской школе ковроткачества, однако в их орнаментальной системе отчетливо прослеживаются художественные особенности Гянджинской, Газахской и Нахчыванской школ. Геометрические элементы, символы и композиционное строение ковров отражают глубинные пласты национальной идентичности.

Выставка продлится до 3 мая.