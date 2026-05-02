Илхом Абдурахмон: Карабах должен стать местом добра, любви и процветания

С каждым визитом в Карабах в Шуше открывается все больше новых объектов, и мы становимся свидетелями масштабного восстановления и развития города.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом журналистам заявил посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон.

"Это не первый мой визит в Шушу. Мы знаем, что правительство Азербайджана уделяет особое внимание развитию этого региона", - сказал он.

Посол также выразил благодарность Администрации президента Азербайджана за организацию визита дипломатического корпуса в Карабах.

Говоря о музее ковров, который он посетил, дипломат подчеркнул, что ковры являются гордостью азербайджанского народа.

"Музей ковров всегда будет привлекать туристов. Надеюсь, их число будет с каждым разом только увеличиваться", - отметил он.

Посол заявил, что Карабахский регион плодороден и имеет большой потенциал для развития: "Карабах должен стать местом добра, любви и процветания".