    Илхом Абдурахмон: Карабах должен стать местом добра, любви и процветания

    С каждым визитом в Карабах в Шуше открывается все больше новых объектов, и мы становимся свидетелями масштабного восстановления и развития города.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом журналистам заявил посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон.

    "Это не первый мой визит в Шушу. Мы знаем, что правительство Азербайджана уделяет особое внимание развитию этого региона", - сказал он.

    Посол также выразил благодарность Администрации президента Азербайджана за организацию визита дипломатического корпуса в Карабах.

    Говоря о музее ковров, который он посетил, дипломат подчеркнул, что ковры являются гордостью азербайджанского народа.

    "Музей ковров всегда будет привлекать туристов. Надеюсь, их число будет с каждым разом только увеличиваться", - отметил он.

    Посол заявил, что Карабахский регион плодороден и имеет большой потенциал для развития: "Карабах должен стать местом добра, любви и процветания".

    İlhom Abdurahmon: Qarabağ xeyirxahlıq, sevgi və rifah məkanı olmalıdır
    Envoy: Azerbaijan's Karabakh should become place of kindness, love, prosperity

