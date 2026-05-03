У берегов Ирана обстрелян сухогруз

У берегов Ирана атакован сухогруз.

Как передает Report, об этом говорится в уведомлении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Сообщается, что инцидент произошел в 11 морских милях к западу от иранского города Сирик. По данным UKMTO, капитан сухогруза, следовавшего в северном направлении, сообщил о нападении со стороны нескольких маломерных судов.

Отмечается, что экипаж находится в безопасности. Сведений об экологическом ущербе не поступало.

Название судна и другие подробности происшествия пока не раскрываются.