Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНО

Авиакомпания Air Serbia начала выполнять прямые рейсы между Белградом и Баку.

Как сообщает балканское бюро Report, сегодня Air Serbia официально запустила прямой авиарейс между столицами Сербии и Азербайджана.

Согласно информации, полеты будут выполняться два раза в неделю: рейсы из Белграда запланированы по средам и воскресеньям, из Баку - по четвергам и воскресеньям.

В церемонии отправки первого рейса из Белграда приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия Кямиль Хасиев, представители правительства Сербии - министр строительства, транспорта и инфраструктуры Александра Софрониевич, министр спорта Зоран Гайич, министр культуры Никола Селакович, а также члены исполнительного руководства Air Serbia, представители СМИ и многочисленные гости.