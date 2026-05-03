    Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНО

    Сегодня самолет, выполнявший прямой рейс из Белграда в Баку, приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    Как сообщает Report, первый авиарейс между двумя городами осуществила авиакомпания Air Serbia.

    Полеты планируется выполнять два раза в неделю: из Белграда - по средам и воскресеньям, из Баку - по четвергам и воскресеньям.

    Авиакомпания Air Serbia начала выполнять прямые рейсы между Белградом и Баку.

    Как сообщает балканское бюро Report, сегодня Air Serbia официально запустила прямой авиарейс между столицами Сербии и Азербайджана.

    Согласно информации, полеты будут выполняться два раза в неделю: рейсы из Белграда запланированы по средам и воскресеньям, из Баку - по четвергам и воскресеньям.

    В церемонии отправки первого рейса из Белграда приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия Кямиль Хасиев, представители правительства Сербии - министр строительства, транспорта и инфраструктуры Александра Софрониевич, министр спорта Зоран Гайич, министр культуры Никола Селакович, а также члены исполнительного руководства Air Serbia, представители СМИ и многочисленные гости.

    Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİB

