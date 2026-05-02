Посол Молдовы: Восхищен проектами Азербайджана по восстановлению Карабаха

Отношение руководства Азербайджана к восстановлению исторических памятников в Карабахском регионе вызывает искреннее уважение.

Как передает корреспондент Report из города Шуша, об этом журналистам заявил посол Молдовы в Баку Александр Есауленко в рамках визита представителей дипломатического корпуса на освобожденные территории Азербайджана.

"Азербайджан восстанавливает все исторические памятники до мельчайших подробностей", - сказал он.

Посол отметил, что Кишинев и Баку могут сотрудничать в сфере восстановления культурных памятников.

"Сотрудничество в культурной сфере, включая культурный обмен и восстановление памятников, может стать одним из ключевых направлений дальнейшего развития двусторонних отношений", - заключил он.

Дипломат также отметил, что разминирование на освобожденных территориях является очень трудоемким и кропотливым процессом.

"Это конечно же очень трудоемкий и кропотливый процесс, все еще большая территория остается загрязненной минами. Но тот факт, что эта работа проводится последовательно и создаются условия для возвращения нормальной, спокойной, мирной жизни в этот регион вызывает восхищение", - отметил он.

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.