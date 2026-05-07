İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Markinyos Çempionlar Liqasında Roberto Karlosun rekordunu yeniləyib

    Futbol
    • 07 may, 2026
    • 13:37
    Markinyos Çempionlar Liqasında Roberto Karlosun rekordunu yeniləyib

    Fransanın PSJ klubunun braziliyalı futbolçusu Markinyos UEFA Çempionlar Liqasında həmyerlisi Roberto Karlosun rekordunu qırıb.

    "Report"un məlumatına görə, müdafiəçi buna Almaniyada "Bavariya" ilə heç-heçə etdikləri (1:1) yarımfinal mərhələsinin cavab oyununda iştirak etməklə nail olub.

    Təcrübəli oyunçu qitənin bir nömrəli klub turnirində ən çox matça çıxan braziliyalı futbolçu ünvanına sahib çıxıb.

    Münhen təmsilçisi ilə duel Markinyosun 121-ci qarşılaşması kimi tarixə düşüb. R.Karlos UEFA Çempionlar Liqasında 120 görüşdə iştirak edib.

    Xatırladaq ki, ilk görüşdə "Bavariya"nı 5:4 hesabı ilə üstələyən PSJ finalda İngiltərə təmsilçisi "Arsenal"a rəqib olub. Jəlledici görüş mayın 30-da Budapeştdə baş tutacaq.

    Markinyos Roberto Karlos PSJ FK Bavariya FK UEFA Çempionlar Liqası

    Son xəbərlər

    14:08
    Foto

    Azərbaycanın turizm imkanları Baltikyanı ölkələrdə nümayiş etdirilib

    Turizm
    13:54

    Həsrət Cəfərov: "Prezident İlham Əliyevin "beşincisi də olacaq" deməsi mənim üçün ən dəyərli təbrik idi" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    13:41
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov İmişlidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    13:37

    Markinyos Çempionlar Liqasında Roberto Karlosun rekordunu yeniləyib

    Futbol
    13:30

    Azərbaycanın sülh təşəbbüslərinə qarşı siyasi təzyiq cəhdləri müşahidə olunur - RƏY

    Xarici siyasət
    13:27

    Tehran və Vaşinqton İranın blokadasının yumşaldılması barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    13:20

    Pezeşkianın Makronla telefon danışığının detalları açıqlanıb

    Region
    13:19

    Yasser Alaki: "IsDB Azərbaycan şirkətlərinin süni intellekt layihələrinə maliyyə dəstəyi verməyə hazırdır"

    İKT
    13:16

    İlk Azərbaycan Kubokunun qalibi Məmmədəli Məmmədov: "Titulu qazanmağa layiq idik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti