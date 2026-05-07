İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Barro: Hörmüz boğazı bağlı qaldıqca İrana sanksiya güzəştləri mümkün deyil

    Digər ölkələr
    • 07 may, 2026
    • 12:12
    Barro: Hörmüz boğazı bağlı qaldıqca İrana sanksiya güzəştləri mümkün deyil

    Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro Hörmüz boğazının blokadada qaldığı müddətdə İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların yumşaldılması ehtimalını istisna edib.

    "Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, nazir bunu Fransanın RTL radiostansiyasının efirində bildirib.

    "İran, ya da heç olmasa İran rejimi nüvə proqramının nizamlanması müqabilində ABŞ-nin sanksiyaları yumşaltmasına nail olmağa çalışır. Lakin Hörmüz boğazı blokadada qaldığı müddətdə sanksiyaların ləğvi əsla mümkün deyil", - Barro bəyan edib.

    Fransa XİN başçısı boğazın "bəşəriyyətin ümumi sərvəti" olduğunu vurğulayıb.

    "Heç bir şəraitdə onu blokadaya almaq, rüsum tətbiq etmək və ya şantaj üçün istifadə etmək olmaz", - nazir qeyd edib.

    Barro həmçinin bəyan edib ki, Yaxın Şərqdə davamlı siyasi həll İran hakimiyyətinin ciddi güzəştləri olmadan mümkün deyil. Onun fikrincə, Tehran regionda dinc birgəyaşayışı təmin etmək üçün "öz mövqeyini kökündən dəyişdirməlidir".

    Qeyd edək ki, mayın 6-da ABŞ Prezidenti Donald Tramp gələn həftə Çinə səfərinə qədər İranla mümkün razılaşmanın əldə olunması ilə bağlı nikbinliyini bildirib.

    Hörmüz boğazı Jan-Noel Barro İrana qarşı sanksiyalar
    Барро исключил возможность смягчения санкций против Ирана до разблокировки Ормуза

    Son xəbərlər

    14:08
    Foto

    Azərbaycanın turizm imkanları Baltikyanı ölkələrdə nümayiş etdirilib

    Turizm
    13:54

    Həsrət Cəfərov: "Prezident İlham Əliyevin "beşincisi də olacaq" deməsi mənim üçün ən dəyərli təbrik idi" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    13:41
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov İmişlidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    13:37

    Markinyos Çempionlar Liqasında Roberto Karlosun rekordunu yeniləyib

    Futbol
    13:30

    Azərbaycanın sülh təşəbbüslərinə qarşı siyasi təzyiq cəhdləri müşahidə olunur - RƏY

    Xarici siyasət
    13:27

    Tehran və Vaşinqton İranın blokadasının yumşaldılması barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    13:20

    Pezeşkianın Makronla telefon danışığının detalları açıqlanıb

    Region
    13:19

    Yasser Alaki: "IsDB Azərbaycan şirkətlərinin süni intellekt layihələrinə maliyyə dəstəyi verməyə hazırdır"

    İKT
    13:16

    İlk Azərbaycan Kubokunun qalibi Məmmədəli Məmmədov: "Titulu qazanmağa layiq idik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti