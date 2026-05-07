Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Барро исключил возможность смягчения санкций против Ирана до разблокировки Ормуза

    Другие страны
    • 07 мая, 2026
    • 12:07
    Барро исключил возможность смягчения санкций против Ирана до разблокировки Ормуза

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро исключил малейшую возможность смягчения международных санкций против Ирана, пока Ормузский пролив остается заблокированным.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом глава МИД заявил в эфире французской радиостанции RTL.

    "Иран, или, по крайней мере, иранский режим, добивается от Соединенных Штатов, в частности, смягчения санкций в обмен на шаги по урегулированию ядерной программы, которая должна быть урегулирована..(...)...Но даже малейшая отмена санкций невозможна до тех пор, пока такой пролив, как Ормуз, остается заблокированным", - заявил Барро.

    Глава французского МИД подчеркнул, что пролив является "общим благом человечества".

    "Ни при каких обстоятельствах его нельзя блокировать, облагать пошлиной или использовать для шантажа", - отметил министр.

    Барро также заявил, что устойчивое политическое решение на Ближнем Востоке невозможно без серьезных уступок со стороны иранских властей. По его мнению, Тегеран должен "радикально изменить свою позицию", чтобы обеспечить мирное сосуществование в регионе.

    Отметим, что 6 мая президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможного заключения сделки с Ираном, заявив, что соглашение может быть достигнуто до его поездки в Китай на следующей неделе.

    Жан-Ноэль Барро Санкции против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Иран Франция
    Barro: Hörmüz boğazı bağlı qaldıqca İrana sanksiya güzəştləri mümkün deyil

    Последние новости

    14:11

    Украина второй раз за восемь дней атаковала НПЗ "Лукойла" в Перми

    Другие страны
    14:08

    В Германии самолет совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажира

    Другие страны
    13:49

    CBC Sport извинился перед болельщиками за отсутствие трансляции полуфинала ЛЧ

    Футбол
    13:46

    Яссер Алаки: ИБР готов оказать Азербайджану поддержку в сфере ИИ

    ИКТ
    13:32

    ICIEC о привлечении инвестиций в Азербайджан и поддержке экспорта

    Финансы
    13:24

    Тегеран и Вашингтон договорились о смягчении блокады Ирана

    Другие страны
    13:21

    В ICD назвали сельское хозяйство главным направлением работы в Азербайджане

    Финансы
    13:11

    Пезешкиан: Открытие Ормуза зависит от снятия блокады, введенной США

    В регионе
    13:09

    МВД: В Хазарском районе из оборота изъято более 6 кг наркотиков

    Происшествия
    Лента новостей