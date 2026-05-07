Барро исключил возможность смягчения санкций против Ирана до разблокировки Ормуза

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро исключил малейшую возможность смягчения международных санкций против Ирана, пока Ормузский пролив остается заблокированным.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом глава МИД заявил в эфире французской радиостанции RTL.

"Иран, или, по крайней мере, иранский режим, добивается от Соединенных Штатов, в частности, смягчения санкций в обмен на шаги по урегулированию ядерной программы, которая должна быть урегулирована..(...)...Но даже малейшая отмена санкций невозможна до тех пор, пока такой пролив, как Ормуз, остается заблокированным", - заявил Барро.

Глава французского МИД подчеркнул, что пролив является "общим благом человечества".

"Ни при каких обстоятельствах его нельзя блокировать, облагать пошлиной или использовать для шантажа", - отметил министр.

Барро также заявил, что устойчивое политическое решение на Ближнем Востоке невозможно без серьезных уступок со стороны иранских властей. По его мнению, Тегеран должен "радикально изменить свою позицию", чтобы обеспечить мирное сосуществование в регионе.

Отметим, что 6 мая президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможного заключения сделки с Ираном, заявив, что соглашение может быть достигнуто до его поездки в Китай на следующей неделе.