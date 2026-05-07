İraq təxminən 9 milyard barel ehtiyata malik böyük neft yatağı aşkar edib
Energetika
- 07 may, 2026
- 12:27
İraq Neft Nazirliyi ölkənin cənubundakı Nəcəf əyalətində, Səudiyyə Ərəbistanı ilə sərhəd yaxınlığında 9 milyard barelə yaxın böyük neft yatağının aşkar edildiyini elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici media məlumat yayıb.
Qurumun məlumatına əsasən, "Qarnain" kəşfiyyat bloku bu ərazidə təsdiqlənmiş ilk neft kəşfi olub. İraq hakimiyyətinin qiymətləndirmələrinə görə, yatağın ehtiyatları 8,8 milyard bareldən çox neft təşkil edir.
Qeyd olunub ki, "Shams-11" kəşfiyyat quyusunda yüngül neft aşkar edilib, ilkin məhsuldarlıq isə sutkada 3,248 min barel olaraq qiymətləndirilir.
Nazirlikdən bildirilib ki, yatağın işlənməsi ilə Çinin "ZhenHua Oil" şirkəti məşğul olur.
