İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    İraq təxminən 9 milyard barel ehtiyata malik böyük neft yatağı aşkar edib

    Energetika
    • 07 may, 2026
    • 12:27
    İraq təxminən 9 milyard barel ehtiyata malik böyük neft yatağı aşkar edib

    İraq Neft Nazirliyi ölkənin cənubundakı Nəcəf əyalətində, Səudiyyə Ərəbistanı ilə sərhəd yaxınlığında 9 milyard barelə yaxın böyük neft yatağının aşkar edildiyini elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici media məlumat yayıb.

    Qurumun məlumatına əsasən, "Qarnain" kəşfiyyat bloku bu ərazidə təsdiqlənmiş ilk neft kəşfi olub. İraq hakimiyyətinin qiymətləndirmələrinə görə, yatağın ehtiyatları 8,8 milyard bareldən çox neft təşkil edir.

    Qeyd olunub ki, "Shams-11" kəşfiyyat quyusunda yüngül neft aşkar edilib, ilkin məhsuldarlıq isə sutkada 3,248 min barel olaraq qiymətləndirilir.

    Nazirlikdən bildirilib ki, yatağın işlənməsi ilə Çinin "ZhenHua Oil" şirkəti məşğul olur.

    neft yatağı İraq
    Ирак обнаружил крупное месторождение нефти с запасами около 9 млрд баррелей
    Iraq announces major 8.8B-barrel oil discovery near Saudi border

    Son xəbərlər

    14:08
    Foto

    Azərbaycanın turizm imkanları Baltikyanı ölkələrdə nümayiş etdirilib

    Turizm
    13:54

    Həsrət Cəfərov: "Prezident İlham Əliyevin "beşincisi də olacaq" deməsi mənim üçün ən dəyərli təbrik idi" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    13:41
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov İmişlidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    13:37

    Markinyos Çempionlar Liqasında Roberto Karlosun rekordunu yeniləyib

    Futbol
    13:30

    Azərbaycanın sülh təşəbbüslərinə qarşı siyasi təzyiq cəhdləri müşahidə olunur - RƏY

    Xarici siyasət
    13:27

    Tehran və Vaşinqton İranın blokadasının yumşaldılması barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    13:20

    Pezeşkianın Makronla telefon danışığının detalları açıqlanıb

    Region
    13:19

    Yasser Alaki: "IsDB Azərbaycan şirkətlərinin süni intellekt layihələrinə maliyyə dəstəyi verməyə hazırdır"

    İKT
    13:16

    İlk Azərbaycan Kubokunun qalibi Məmmədəli Məmmədov: "Titulu qazanmağa layiq idik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti