Ирак обнаружил крупное месторождение нефти с запасами около 9 млрд баррелей

Министерство нефти Ирака объявило об обнаружении крупного нефтяного месторождения в южной провинции Наджаф, у границы с Саудовской Аравией.

Как передает Report, об этом сообщают иностранные медиа.

По данным ведомства, разведочный блок Qarnain стал первым подтвержденным нефтяным открытием в данном районе, площадь которого составляет около 8,7 тыс. квадратных километров. По оценкам иракских властей, запасы месторождения оцениваются более 8,8 млрд баррелей нефти.

Отмечается, что на разведочной скважине Shams-11 была обнаружена легкая нефть, а начальная производительность оценивается в 3,248 тыс. баррелей в сутки.

В министерстве сообщили, что разработкой месторождения занимается китайская компания ZhenHua Oil, представители которой обсудили с иракской стороной ускоренный ввод месторождения в коммерческую эксплуатацию.