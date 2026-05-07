Ирак обнаружил крупное месторождение нефти с запасами около 9 млрд баррелей
- 07 мая, 2026
Министерство нефти Ирака объявило об обнаружении крупного нефтяного месторождения в южной провинции Наджаф, у границы с Саудовской Аравией.
Как передает Report, об этом сообщают иностранные медиа.
По данным ведомства, разведочный блок Qarnain стал первым подтвержденным нефтяным открытием в данном районе, площадь которого составляет около 8,7 тыс. квадратных километров. По оценкам иракских властей, запасы месторождения оцениваются более 8,8 млрд баррелей нефти.
Отмечается, что на разведочной скважине Shams-11 была обнаружена легкая нефть, а начальная производительность оценивается в 3,248 тыс. баррелей в сутки.
В министерстве сообщили, что разработкой месторождения занимается китайская компания ZhenHua Oil, представители которой обсудили с иракской стороной ускоренный ввод месторождения в коммерческую эксплуатацию.