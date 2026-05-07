Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ирак обнаружил крупное месторождение нефти с запасами около 9 млрд баррелей

    Энергетика
    • 07 мая, 2026
    • 12:18
    Ирак обнаружил крупное месторождение нефти с запасами около 9 млрд баррелей

    Министерство нефти Ирака объявило об обнаружении крупного нефтяного месторождения в южной провинции Наджаф, у границы с Саудовской Аравией.

    Как передает Report, об этом сообщают иностранные медиа.

    По данным ведомства, разведочный блок Qarnain стал первым подтвержденным нефтяным открытием в данном районе, площадь которого составляет около 8,7 тыс. квадратных километров. По оценкам иракских властей, запасы месторождения оцениваются более 8,8 млрд баррелей нефти.

    Отмечается, что на разведочной скважине Shams-11 была обнаружена легкая нефть, а начальная производительность оценивается в 3,248 тыс. баррелей в сутки.

    В министерстве сообщили, что разработкой месторождения занимается китайская компания ZhenHua Oil, представители которой обсудили с иракской стороной ускоренный ввод месторождения в коммерческую эксплуатацию.

    Ирак Нефтяное месторождение
    İraq təxminən 9 milyard barel ehtiyata malik böyük neft yatağı aşkar edib
    Iraq announces major 8.8B-barrel oil discovery near Saudi border

    Последние новости

    14:11

    Украина второй раз за восемь дней атаковала НПЗ "Лукойла" в Перми

    Другие страны
    14:08

    В Германии самолет совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажира

    Другие страны
    13:49

    CBC Sport извинился перед болельщиками за отсутствие трансляции полуфинала ЛЧ

    Футбол
    13:46

    Яссер Алаки: ИБР готов оказать Азербайджану поддержку в сфере ИИ

    ИКТ
    13:32

    ICIEC о привлечении инвестиций в Азербайджан и поддержке экспорта

    Финансы
    13:24

    Тегеран и Вашингтон договорились о смягчении блокады Ирана

    Другие страны
    13:21

    В ICD назвали сельское хозяйство главным направлением работы в Азербайджане

    Финансы
    13:11

    Пезешкиан: Открытие Ормуза зависит от снятия блокады, введенной США

    В регионе
    13:09

    МВД: В Хазарском районе из оборота изъято более 6 кг наркотиков

    Происшествия
    Лента новостей