Reuters: В Мали у главной военной базы прогремели взрывы, слышна стрельба
- 25 апреля, 2026
- 12:44
Громкие взрывы прогремели рядом с главной военной базой Мали - "Кати", расположенной недалеко от столицы Бамако.
Как передает Report, об этом сообщил очевидец агентству Reuters.
"Были слышны два громких взрыва и продолжительная стрельба", - сообщил источник.
По словам очевидца, солдаты, развернутые в этом районе, перекрыли дороги.
Причины взрывов остаются неизвестными. Ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за возможную атаку.
Мали уже несколько лет сталкивается с нестабильной ситуацией в сфере безопасности. Военные пришли к власти после переворотов в 2020 и 2021 годах, пообещав восстановить контроль над ситуацией в стране, значительная часть которой, особенно на севере и в центре, остается под влиянием вооруженных группировок.
Власти под руководством Ассими Гоиты также заявляют о стремлении к укреплению международного сотрудничества, включая более тесные связи с США.