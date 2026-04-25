Reuters: В Мали у главной военной базы прогремели взрывы, слышна стрельба

Громкие взрывы прогремели рядом с главной военной базой Мали - "Кати", расположенной недалеко от столицы Бамако.

Как передает Report, об этом сообщил очевидец агентству Reuters.

"Были слышны два громких взрыва и продолжительная стрельба", - сообщил источник.

По словам очевидца, солдаты, развернутые в этом районе, перекрыли дороги.

Причины взрывов остаются неизвестными. Ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за возможную атаку.

Мали уже несколько лет сталкивается с нестабильной ситуацией в сфере безопасности. Военные пришли к власти после переворотов в 2020 и 2021 годах, пообещав восстановить контроль над ситуацией в стране, значительная часть которой, особенно на севере и в центре, остается под влиянием вооруженных группировок.

Власти под руководством Ассими Гоиты также заявляют о стремлении к укреплению международного сотрудничества, включая более тесные связи с США.