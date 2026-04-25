İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    "Reuters": Malinin əsas hərbi bazası yaxınlığında partlayış və atışma səsləri eşidilib

    Digər ölkələr
    • 25 aprel, 2026
    • 13:02
    Reuters: Malinin əsas hərbi bazası yaxınlığında partlayış və atışma səsləri eşidilib

    Malinin paytaxtı Bamako yaxınlığında yerləşən "Kati" əsas hərbi bazasınin yaxınlığında güclü partlayış səsləri eşidirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyinə hadisənin şahidi bildirib.

    "İki güclü partlayış və davamlı atışma səsləri eşidilib", - mənbə qeyd edib.

    Şahidin sözlərinə görə, bu ərazidə olan əsgərlər yolları bağlayıblar.

    Partlayışların səbəbləri məlum deyil. Heç bir silahlı qruplaşma mümkün hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib.

    Mali artıq bir neçə ildir ki, təhlükəsizlik baxımından qeyri-sabit vəziyyətlə üzləşir. Hərbçilər 2020 və 2021-ci illərdəki çevrilişlərdən sonra hakimiyyətə gələrək, əhəmiyyətli hissəsi, xüsusən də şimalı və mərkəzi silahlı qruplaşmaların təsiri altında qalan ölkədə vəziyyət üzərində nəzarəti bərpa edəcəklərini vəd ediblər.

    Assimi Qoitanın rəhbərlik etdiyi hakimiyyət həmçinin beynəlxalq əməkdaşlığın, o cümlədən ABŞ ilə daha sıx əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə ümid etdiyini bildirib.

    Mali Partlayış
    Reuters: В Мали у главной военной базы прогремели взрывы, слышна стрельба
    Loud blasts, gunfire heard near Mali's main military camp

