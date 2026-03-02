Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Эрдоган: Турция готова поддержать урегулирование конфликта вокруг Ирана

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 01:40
    Эрдоган: Турция готова поддержать урегулирование конфликта вокруг Ирана

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что его страна готова поддержать мирные усилия по урегулированию конфликта вокруг Ирана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространённом канцелярией турецкого лидера.

    Эрдоган подчеркнул важность продолжения тесной координации между Турцией и ЕС в контексте усилий по разрешению конфликта.

    В ходе телефонного разговора, в котором обсуждались нападение на Иран и последующая эскалация, Эрдоган отметил, что Турция призывает все стороны вернуться к дипломатии и переговорам и готова оказать всестороннюю поддержку мирному процессу.

    Удары по Ирану Реджеп Тайип Эрдоган Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
    Ərdoğan: Türkiyə İran ətrafındakı münaqişənin həllini dəstəkləməyə hazırdır

    Последние новости

    01:40

    Эрдоган: Турция готова поддержать урегулирование конфликта вокруг Ирана

    В регионе
    00:59

    Трамп: Военная операция против Ирана может продлиться около четырех недель

    В регионе
    00:49

    Великобритания, Германия и Франция пригрозили атаковать Иран

    Другие
    00:42

    СМИ: Ключевые порты Ближнего Востока закрываются

    В регионе
    00:36

    Правительство Израиля продлило чрезвычайное положение в стране на 10 дней

    В регионе
    00:31

    Авианосец "Шарль де Голль" отправился в Восточное Средиземноморье

    Другие страны
    00:16
    Фото

    Вюсаля Гаджиева завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо среди молодежи

    Индивидуальные
    00:07

    Черногория призвала своих граждан воздержаться от поездок на Ближний Восток

    Другие страны
    23:57

    Вучич: Сербия сделает все возможное, чтобы ускорить вступление в ЕС

    Другие страны
    Лента новостей