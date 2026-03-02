Эрдоган: Турция готова поддержать урегулирование конфликта вокруг Ирана
- 02 марта, 2026
- 01:40
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что его страна готова поддержать мирные усилия по урегулированию конфликта вокруг Ирана.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространённом канцелярией турецкого лидера.
Эрдоган подчеркнул важность продолжения тесной координации между Турцией и ЕС в контексте усилий по разрешению конфликта.
В ходе телефонного разговора, в котором обсуждались нападение на Иран и последующая эскалация, Эрдоган отметил, что Турция призывает все стороны вернуться к дипломатии и переговорам и готова оказать всестороннюю поддержку мирному процессу.
