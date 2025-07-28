TPAO интересуется перспективными геологоразведочными участками в Казахстане

Председатель правления Национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов в Анкаре обсудил с главой турецкой государственной компании "Turkish Petroleum Corporation" (TPAO) Ахметом Тюркоглу перспективы сотрудничества.

Председатель правления Национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов в Анкаре обсудил с главой турецкой государственной компании "Turkish Petroleum Corporation" (TPAO) Ахметом Тюркоглу перспективы сотрудничества.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на сообщение КМГ, стороны рассмотрели потенциал взаимодействия в геологоразведке, транспортировке и других направлениях нефтегазовой отрасли с акцентом на привлечение инвестиций, внедрение передовых технологий, обмен опытом и продвижение экологически устойчивых решений.

"В частности, в настоящее время рабочие группы КМГ и ТРАО проводят анализ по возможным совместным инициативам на перспективных геологоразведочных участках в Казахстане", - говорится в информации.

Хасенов отметил, что в рамках стратегического курса президента Казахстана на углубление отношений с Турцией, КазМунайГаз придает особое значение укреплению контактов с ведущими энергетическими компаниями этой страны.

Глава КМГ выразил уверенность в том, что расширение взаимовыгодного сотрудничества с ТРАО придаст дополнительный импульс развитию казахстанско-турецкого экономического партнерства.