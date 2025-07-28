США планируют профинансировать создание продовольственных центров в Газе

США планируют профинансировать создание продовольственных центров в Газе

США планируют профинансировать создание продовольственных центров в Газе "без границ".

Как сообщает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером в Шотландии.

"Мы должны позаботиться о гуманитарных потребностях в том, что раньше называли сектором Газа. Сейчас это место не так часто называют сектором Газа. Но это сектор Газа", - сказал Трамп.

"Мы собираемся создать продовольственные центры, и мы сделаем это совместно с очень хорошими людьми, и мы выделим средства", - сказал он.

По словам Трампа, другие страны, в том числе Великобритания, присоединяться к данной инициативе.

Глава Белого дома подчеркнул, что продовольственные центры будут доступны для всех.

"Цель состоит в том, чтобы люди могли просто войти, без границ. У нас не будет заборов", - сказал политик, назвав нынешнее распределение гумпомощи в Газе "безумием".