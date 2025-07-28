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Завершен процесс передачи акций Azər-Türk Bank Госнефтекомпании Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Завершен процесс передачи акций Azər-Türk Bank Госнефтекомпании Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ Передача 51% акций ОАО Azər-Türk Bank Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) завершена.
Финансы
28 июля 2025 г. 17:25
Завершен процесс передачи акций Azər-Türk Bank Госнефтекомпании Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Процесс передачи Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 51% акций ОАО Azər-Türk Bank завершен.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Азербайджанском инвестиционном холдинге.

После этого, структура акционеров банка выглядит следующим образом: 51% - SOCAR, 24% - Государственная служба по имущественным вопросам, 12,4% - турецкий Zıraat Bank, 1,1% - Zıraat Bank International, 6,5% - ОАО AzRe Təkrarsığorta, а 5% - ОАО Qala Həyat Sığorta.

Напомним, что Azər-Türk Bank создан в 1995 году. Его уставный капитал равен 79 млн манатов.

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