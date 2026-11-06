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    Страны SPECA обсудили в Бишкеке упрощение пограничных процедур

    Инфраструктура
    • 06 ноября, 2026
    • 16:59
    Страны SPECA обсудили в Бишкеке упрощение пограничных процедур

    Государства-участники Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA) обсудили развитие мультимодальных транспортных коридоров, совершенствование логистической инфраструктуры, упрощение пограничных процедур, модернизацию таможенных систем и расширение электронной торговли.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения состоялись в Бишкеке в рамках Экономического форума "Укрепление взаимосвязанности во имя устойчивого развития в регионе SPECA", 21-й сессии Совета руководителей SPECA и 4-го заседания Руководящего комитета Фонда SPECA.

    В мероприятиях приняла участие делегация Азербайджана во главе с заместителем министра экономики Ровнагом Абдуллаевым.

    Выступая на форуме, Абдуллаев подчеркнул важность расширения регионального экономического сотрудничества в рамках SPECA, укрепления транспортно-транзитных связей и увеличения торговых возможностей. Отмечено, что проекты, реализуемые по инициативе и при участии Азербайджана, вносят вклад в развитие взаимосвязанности в регионе и устойчивый экономический рост.

    Среди основных тем обсуждений была цифровизация обмена информацией и документами по Транскаспийскому транспортному коридору, возможности сотрудничества в направлении углубления региональной экономической интеграции, устойчивого развития, укрепления транспортных, торговых и цифровых связей.

    Отметим, что SPECA была создана в 1998 году. Программа нацелена на укрепление экономического сотрудничества и региональной интеграции между странами-участницами, содействие устойчивому развитию.

    Ровнаг Абдуллаев Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (SPECA)
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    SPECA iştirakçı dövlətləri Bişkekdə sərhədkeçmə prosedurlarının sadələşdirilməsini müzakirə edib
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