Страны SPECA обсудили в Бишкеке упрощение пограничных процедур

Государства-участники Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA) обсудили развитие мультимодальных транспортных коридоров, совершенствование логистической инфраструктуры, упрощение пограничных процедур, модернизацию таможенных систем и расширение электронной торговли.

Как передает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения состоялись в Бишкеке в рамках Экономического форума "Укрепление взаимосвязанности во имя устойчивого развития в регионе SPECA", 21-й сессии Совета руководителей SPECA и 4-го заседания Руководящего комитета Фонда SPECA.

В мероприятиях приняла участие делегация Азербайджана во главе с заместителем министра экономики Ровнагом Абдуллаевым.

Выступая на форуме, Абдуллаев подчеркнул важность расширения регионального экономического сотрудничества в рамках SPECA, укрепления транспортно-транзитных связей и увеличения торговых возможностей. Отмечено, что проекты, реализуемые по инициативе и при участии Азербайджана, вносят вклад в развитие взаимосвязанности в регионе и устойчивый экономический рост.

Среди основных тем обсуждений была цифровизация обмена информацией и документами по Транскаспийскому транспортному коридору, возможности сотрудничества в направлении углубления региональной экономической интеграции, устойчивого развития, укрепления транспортных, торговых и цифровых связей.

Отметим, что SPECA была создана в 1998 году. Программа нацелена на укрепление экономического сотрудничества и региональной интеграции между странами-участницами, содействие устойчивому развитию.