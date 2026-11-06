В Брюсселе отметили День Победы Азербайджана

В Брюсселе состоялся праздничный концерт "Дух Азербайджана" (Azərbaycanın ruhu) в честь 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает европейское бюро Report, мероприятие организовано посольством Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и ЕС совместно с представительством страны при НАТО.

Среди приглашенных присутствовали представители государственных и политических кругов Бельгии, международных организаций, Североатлантического альянса, дипломатического корпуса, аккредитованного в Брюсселе, а также члены азербайджанской диаспоры.

На открытии выступили посол Азербайджана в Бельгии Мамед Ахмедзаде и глава представительства при НАТО Джафар Гусейнзаде.

Дипломаты рассказали об исторической значимости Победы и славном пути азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева - от 44-дневной Отечественной войны 2020 года до антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года.

В ходе выступлений была особо отмечена решающая роль президента Ильхама Алиева в полном восстановлении территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана, а также в достижении знаковых успехов как на военном, так и на дипломатическом направлениях.

Дипломаты также отметили инициативы главы государства по продвижению мирной повестки в постконфликтный период и обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе. Было подчеркнуто, что Азербайджан сперва одержал победу на поле боя, а теперь последовательно предпринимает шаги к установлению устойчивого мира в регионе.

Отмечалось, что предложенная Баку мирная повестка создает основу для формирования нового политического этапа на Южном Кавказе. Выступавшие также обозначили необходимые условия для достижения прочного мира и перспективы, которые он открывает для дальнейшего развития региона.

Музыкальная программа, представленная Государственным ансамблем музыки и танца имени Фикрета Амирова, включала мугам, народные песни и традиционные азербайджанские танцы. В завершение концерта артисты совместно исполнили песню "Ey Vətən".

Визуальное сопровождение программы включало кадры из Шуши, Баку и освобожденных территорий, в том числе посвященные восстановительным работам в Карабахе.

Концерт стал частью мероприятий, посвященных очередной годовщине победы Азербайджана в 44-дневной войне 2020 года.