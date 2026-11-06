Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Брюсселе отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 17:06
    В Брюсселе отметили День Победы Азербайджана

    В Брюсселе состоялся праздничный концерт "Дух Азербайджана" (Azərbaycanın ruhu) в честь 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщает европейское бюро Report, мероприятие организовано посольством Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и ЕС совместно с представительством страны при НАТО.

    Среди приглашенных присутствовали представители государственных и политических кругов Бельгии, международных организаций, Североатлантического альянса, дипломатического корпуса, аккредитованного в Брюсселе, а также члены азербайджанской диаспоры.

    На открытии выступили посол Азербайджана в Бельгии Мамед Ахмедзаде и глава представительства при НАТО Джафар Гусейнзаде.

    Дипломаты рассказали об исторической значимости Победы и славном пути азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева - от 44-дневной Отечественной войны 2020 года до антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года.

    В ходе выступлений была особо отмечена решающая роль президента Ильхама Алиева в полном восстановлении территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана, а также в достижении знаковых успехов как на военном, так и на дипломатическом направлениях.

    Дипломаты также отметили инициативы главы государства по продвижению мирной повестки в постконфликтный период и обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе. Было подчеркнуто, что Азербайджан сперва одержал победу на поле боя, а теперь последовательно предпринимает шаги к установлению устойчивого мира в регионе.

    Отмечалось, что предложенная Баку мирная повестка создает основу для формирования нового политического этапа на Южном Кавказе. Выступавшие также обозначили необходимые условия для достижения прочного мира и перспективы, которые он открывает для дальнейшего развития региона.

    Музыкальная программа, представленная Государственным ансамблем музыки и танца имени Фикрета Амирова, включала мугам, народные песни и традиционные азербайджанские танцы. В завершение концерта артисты совместно исполнили песню "Ey Vətən".

    Визуальное сопровождение программы включало кадры из Шуши, Баку и освобожденных территорий, в том числе посвященные восстановительным работам в Карабахе.

    Концерт стал частью мероприятий, посвященных очередной годовщине победы Азербайджана в 44-дневной войне 2020 года.

    В Брюсселе отметили День Победы Азербайджана
    В Брюсселе отметили День Победы Азербайджана
    В Брюсселе отметили День Победы Азербайджана
    В Брюсселе отметили День Победы Азербайджана
    В Брюсселе отметили День Победы Азербайджана
    В Брюсселе отметили День Победы Азербайджана
    В Брюсселе отметили День Победы Азербайджана
    В Брюсселе отметили День Победы Азербайджана

    Ильхам Алиев Мамед Ахмедзаде Джафар Гусейнзаде 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Европейский союз (ЕС) Североатлантический альянс (НАТО) Концерт
    Фото
    Brüsseldə Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd olunub
    Фото
    Spirit of Azerbaijan concert held in Brussels for Victory Day
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    17:31
    НАК: Передача обработки данных третьим лицам не снимает ответственности за их утечку
    ИКТ
    17:31
    Данкан Норман: Лондон нацелен на углубление сотрудничества с НАР
    Внешняя политика
    17:30
    Фото
    Джейхун Байрамов обсудил с замгенсека ООН сотрудничество и региональную повестку
    Внешняя политика
    17:29
    Редакции медиа ряда стран получили письма с угрозами
    Другие страны
    17:27
    В Эссекском университете Великобритании прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    Наука и образование
    17:16
    В Азербайджане могут отменить госпошлину за выписки по старым документам на недвижимость
    Бизнес
    17:12
    Азербайджанские гимнасты завоевали золото на чемпионате мира в Нанкине
    Индивидуальные
    17:06
    Фото
    В Брюсселе отметили День Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    17:00
    В Азербайджан экстрадированы двое находящихся в международном розыске лиц
    Происшествия
    Лента новостей