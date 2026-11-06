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    В Азербайджан экстрадированы двое находящихся в международном розыске лиц

    Происшествия
    • 06 ноября, 2026
    • 17:00
    В Азербайджан экстрадированы двое находящихся в международном розыске лиц

    Два гражданина Азербайджана, находившиеся в международном розыске, экстрадированы из Грузии на родину.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

    Как отмечается в сообщении, Министерство юстиции Грузии удовлетворило ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции Тахира Айралова и Мирюсифа Гадирова в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и Европейской конвенции об экстрадиции от 13 декабря 1957 года.

    По уголовному делу, расследуемому отделом полиции Агстафинского района, были установлены обоснованные подозрения в том, что Тахир Айралов повторно совершил кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилое помещение, а также в здание, склад или иное хранилище.

    В рамках уголовного дела, находящегося в производстве Бакинского апелляционного суда, установлены обоснованные подозрения в том, что Мирюсиф Гадиров совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления.

    В отношении обоих были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. В связи с уклонением от следствия их объявили в международный розыск.

    Задержанные на территории Грузии граждане доставлены в Азербайджан сотрудниками Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

    Экстрадиция в Азербайджан Кража (ограбление) Генеральная прокуратура Азербайджана
    Beynəlxalq axtarışda olan iki nəfər Azərbaycana ekstradisiya edilib
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