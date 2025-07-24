Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ

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На фоне стремительного развития технологий и активной цифровизации экономики Азербайджана особую значимость приобретают внедрение передовых платежных решений, поддержка малого бизнеса и кибербезопасность. Компания Visa, как один из глобальных лидеров в сфере цифровых платежей, играет ключевую роль в трансформации финансового ландшафта страны, содействуя ускоренному переходу к безналичному обществу и расширяя доступ к платежным решениям для всех слоев населения.

О стратегических приоритетах Visa в Азербайджане до 2030 года, ключевых инициативах и инновационных продуктах компании, а также использовании искусственного интеллекта, развитии транспортной инфраструктуры и поддержке финтех-стартапов в эксклюзивном интервью Report рассказала старший вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Кристина Дорош.

Представляем интервью читателям:

- Во всем мире наблюдается рост активности мошенников. Какие решения предлагает Visa для защиты клиентов и повышения кибербезопасности? Ведутся ли также обсуждения с банками и регулятором о мерах противодействия мошенничеству?

- Безусловно, это крайне актуальный вопрос. С развитием технологий мы видим, что, к сожалению, эти же технологии могут использоваться и злоумышленниками для неправомерного доступа к платежным инструментам.

Понимая это, компания Visa на протяжении 65 лет своего существования обеспечивает полноценную безопасность собственной сети (VisaNet) и помогает банкам-партнерам эффективно справляться с новыми угрозами. Наша статистика говорит, что в день на сеть происходят тысячи атак, с которыми мы успешно справляемся. Для того, чтобы наши партнеры могли так же успешно справляться с этими вызовами, мы разрабатываем и предлагаем банкам новые решения для обеспечения безопасности платежей. Мы делаем это, потому что безопасность и доверие клиентов были краеугольным камнем с самого начала нашей работы.





Один из важнейших инструментов сегодня – искусственный интеллект (ИИ). Компания Visa применяет технологии на основе ИИ для противодействия мошенничеству и управления рисками более 30 лет. Сначала это были технологии машинного обучения и анализа больших данных. С появлением генеративного искусственного интеллекта у нас появилось еще больше возможностей строить модели, которые умеют в режиме реального времени анализировать огромные цепочки данных и находить в них потенциальные мошеннические признаки.

Одно из ключевых решений по управлению рисками – Visa Protect. Недавно к нему были добавлены технологии Visa Advanced Authorization и Visa Risk Manager для платежей не с карт Visa. Эти решения позволяют в реальном времени, на основе огромного объема анонимизированных данных (номер карты, сумма транзакции, дата операции) выявлять потенциально мошеннические транзакции. Каждой операции присваивается определенный риск-оценочный балл (score), и банк уже сам решает, исходя из своей риск-политики, одобрять транзакцию или нет.

За последние пять лет Visa инвестировала 12 миллиардов долларов в разработку и внедрение инструментов противодействия мошенничеству и управления рисками. Только в 2024 году мы предотвратили потенциальное мошенничество на сумму более 40 миллиардов долларов. И Visa активно продолжает развивать это направление и работать над тем, чтобы наши партнеры и пользователи были максимально защищены от попыток мошенничества.

Кроме того, огромную роль в снижении уровня мошенничества играет токенизация. Технология позволяет заменить реальные данные карты в процессе транзакции на уникальный цифровой идентификатор – токен, и даже если он попадет в руки третьих лиц, использовать его невозможно. Именно поэтому бесконтактная оплата с помощью сервисов Apple Pay или Google Pay, построенная на базе Visa Token Service, является максимально безопасной. То есть с помощью этой технологии банковская карта может быть оцифрована и добавлена в смартфон или другое устройство. Таким образом, эту карту можно использовать для бесконтактной оплаты повседневных покупок.

Теперь наша задача – перенести такие же высокие стандарты безопасности в сферу электронной коммерции. Одно из решений, которое успешно справляется с этой задачей, – Click to Pay. В сочетании с технологией PassKey оно позволяет использовать биометрическую аутентификацию и токенизацию при онлайн-покупках. Это позволяет сделать интернет-шопинг таким же безопасным, как и оплата в физическом магазине. Сейчас мы активно развиваем технологию. Мы уверены, что такие решения, как Click to Pay, станут прорывными для всей индустрии – они не только повысят уровень безопасности, но и улучшат пользовательский опыт.

- Какие у Visa стратегические приоритеты в Азербайджане?

- В целом наша стратегия остается неизменной на протяжении всех лет нашей работы в Азербайджане. Мы развиваем сотрудничество с партнерами: банками, финтех-компаниями и Центральным банком Азербайджана. Регулятор, к слову, помимо роли свой роли, также является своего рода промоутером цифровых инициатив и открыт к новым идеям и внедрению новых решений.

Наша основная цель – развитие инновационных платежных решений, способствующих укреплению безналичной экономики страны и ее цифровизации.

Вот конкретный пример: направляясь на площадку "Fintex Summit 2025" в Баку, я взяла такси из отеля. Так как у меня не было наличных денег, мне нужно было сделать оплату картой. Водитель, не имея терминала, воспользовался своим телефоном с установленным специальным приложением, поддерживающим технологию Visa Tap to Phone, чтобы принять мою оплату по карте. По сути, эта технология превращает смартфон на базе Android с NFC-чипом в платежный терминал для приема бесконтактных платежей. Если раньше мне нужно было бы снять наличные в банкомате и заплатить водителю, то теперь все происходит в рамках банковской системы, прозрачно и безопасно. В Азербайджане уже 9 банков поддерживают эту технологию. Это отличный пример, как технологии Visa работают в реальной жизни.

- Во время выступления на Fintex Summit 2025 вы упомянули о разработке новой стратегии Visa – “Стратегия 2030”. В чем заключаются ее ключевые направления? Чем она отличается от предыдущей стратегии? Предусматриваются ли в документе положения, касающиеся Азербайджана?

- Разумеется, каждый этап в развитии компании отражает новые реалии. Мир, экономика и цифровая среда стремительно меняются, и наша стратегия должна соответствовать этим вызовам. С учетом глобальных трендов Visa определила три стратегических приоритета на период до 2030 года.

Первое – развитие потребительских платежей, то есть основного бизнеса. Мы продолжаем совершенствовать традиционные платежные решения и инфраструктуру, делая их еще более эффективными, удобными и безопасными.

Второе направление – активное развитие того, что мы называем “движением средств”. Тут речь идет уже не только о классических покупках, но о широком спектре сценариев: переводы между физлицами, расчеты между малыми предприятиями, социальные выплаты от государства и обратно – сборы и пошлины, оплачиваемые через e-gov. Наша цель заключается в том, чтобы максимально оцифровать эти потоки, сделать их удобными, прозрачными и безопасными.

Третье направление – развитие сервисов с добавленной ценностью (Value-added services). Это решения, которые расширяют возможности нашей экосистемы за пределы базовых платежей. Среди них есть инструменты управления рисками, решения по противодействию мошенничеству, консалтинг, маркетинговые сервисы, а также внедрение ИИ-решений. Все это помогает нашим клиентам и партнерам получать больше ценности от взаимодействия с Visa.

Что касается Азербайджана, мы, безусловно, рассматриваем страну как важный рынок и будем адаптировать элементы глобальной стратегии к местным реалиям и потребностям. Уже сейчас мы видим серьезный интерес к оцифровке как со стороны частного, так и государственного секторов. Это дает нам возможность применять подходы нашей стратегии 2030 и в Азербайджане.

- Могли бы вы привести успешные примеры развития платежной инфраструктуры в транспортном секторе – как в мире, так и в Азербайджане? Ожидаются ли в ближайшее время новые транспортные решения в стране?

- Прежде всего важно подчеркнуть: Visa – не просто глобальная компания, мы считаем себя частью цифровой экосистемы Азербайджана. Успех наших усилий для цифровой трансформации в стране во многом зависит от того, насколько эффективно мы можем адаптировать мировые решения под местные реалии. Мы уверены, что нам это удается, так как ключевые направления глобальной стратегии Visa уже успешно реализуются в Азербайджане.

Что касается развития основного бизнеса и потребительских платежей, в Азербайджане уже доступны такие технологии, как Tap to Phone, о котором я говорила выше, или технология токенизации, с оплатами через Apple Pay и Google Pay.

Ключевым элементом стратегии компании является также платформа Visa Direct, позволяющая переводить средства в разных направлениях: с карты на карту, с карты на банковский счет, между юрлицами через B2B Connect. Эти решения уже внедрены рядом банков в Азербайджане и активно используются.

Переходя к транспортному сектору, подчеркну: цифровые платежи здесь имеют особое значение. Это то, с чем миллионы людей сталкиваются повседневно, и эффективность оплаты тут напрямую влияет на удобство и скорость перемещений. Внедрение бесконтактной оплаты в транспорте решает сразу несколько задач: минимизирует работу с наличными, ускоряет поток пассажиров, делает учет прозрачным и снижает издержки. Поэтому крайне важно внедрять системы бесконтактной оплаты в этой сфере.





Visa уже реализовала проекты по запуску бесконтактных платежей в более чем 750 транспортных системах по всему миру, и у нас накоплен обширный практический опыт.

Visa предлагает широкий спектр продуктов и услуг для городской мобильности, разработанных с использованием глубоких технических знаний и многолетнего опыта. Одним из перспективных направлений является концепция Mobility as a Service (MaaS), которая позволяет объединить разные виды транспорта – метро, автобус, самокат, такси – в единую платежную и логистическую систему. Например, утром вы добираетесь на самокате до метро, потом едете на метро, а затем пересаживаетесь на автобус – и сумма перемещений по всему маршруту агрегируются в один счет и оплачивается одной транзакцией в конце дня. Это значительно упрощает пользовательский опыт и повышает эффективность обработки большого объема транспортных транзакций.

В Азербайджане у нас тоже есть успешный кейс. В 2021 году Visa совместно с ABB, Национальным банком, техническим вендором IBA Group и “Азербайджанскими железными дорогами” внедрила бесконтактную оплату на кольцевой линии Баку-Сумгайыт. Это стало первым проектом по цифровизации пассажирского железнодорожного транспорта в стране. Решение значительно упростило процесс оплаты и повысило удобство для пассажиров.

Уверена, что многие жители Баку уже оценили преимущества этой системы. Мы продолжаем тесно работать с ключевыми игроками транспортной сферы, чтобы расширить прием бесконтактных платежей не только на железной дороге, но и в метрополитене, а также в других сегментах городского транспорта. Потенциал у этого направления в Азербайджане очень высокий.

- На каких продуктах и инициативах для малого и среднего бизнеса (МСБ) планирует сосредоточиться Visa в ближайшие годы?

- Малый и средний бизнес формирует большую часть экономики любой страны. Крайне важно, чтобы предприниматели имели доступ к современным цифровым решениям, в том числе платежным инструментам. Это не только упрощает повседневные операции, но и открывает новые возможности для роста.

Например, принимая цифровые платежи, малый бизнес получает возможность продавать онлайн. Это значит, что предприниматель больше не ограничен только своим районом или городом, но может охватить всю страну, а при желании – и международные рынки. Кроме того, использование цифровых платежей помогает формировать кредитную историю, что упрощает доступ к финансированию и стимулирует развитие бизнеса.

Visa активно работает над расширением линейки решений для МСБ. Одним из таких инструментов является Visa Business Card – продукт, уже ставший стандартом для малого бизнеса. Он позволяет удобно и безопасно оплачивать бизнес-расходы и вести финансовый учет.

Одной из новинок, которую мы активно развиваем, является решение Request to Pay. Приведу пример: вы – индивидуальный предприниматель и продаете азербайджанские сувениры через социальные сети. У вас нет сайта, нет онлайн-магазина и нет IT-команды. Но с решением Request to Pay вам это и не нужно. Вы просто отправляете запрос на оплату на номер телефона покупателя через банковское приложение. Покупатель получает уведомление и может либо подтвердить, либо отклонить платеж. Если он соглашается, то деньги списываются с его карты через технологию Visa Direct и поступают на бизнес-карту продавца. Если покупатель отклоняет запрос, то заказ не обрабатывается. Это удобно, безопасно и помогает решить вопрос неоплаченных заказов.

Решения такого рода помогают микробизнесу и самозанятым быть задействованными в цифровой экономике без больших вложений и сложной инфраструктуры. Мы планируем и дальше развивать подобные инициативы, в том числе в Азербайджане, чтобы предоставить МСБ еще больше возможностей для роста, цифровизации и интеграции в глобальную экосистему.





- Вы также внедряли функцию "Разделение счета". Можно ли отнести ее к этому направлению?

- Да, Вы абсолютно правы – это еще один сценарий использования Request to Pay. Например, когда вы пообедали с друзьями, эта функция помогает разделить счет просто и удобно. Еще один частый сценарий – родительские чаты в мессенджерах: когда нужно собрать деньги на что-то для класса. Вместо долгих обсуждений и пересылок, человек, который организует сбор, может просто отправить запрос на оплату всем участникам по номеру телефона. И каждый может мгновенно подтвердить платеж и перечислить нужную сумму. Это сильно упрощает процесс и экономит время.

Говоря о малом бизнесе, невозможно не упомянуть нашу глобальную инициативу She’s Next Empowered by Visa. Это программа направлена на поддержку женского предпринимательства во всем мире.

Разумеется, мы понимаем, что помощь нужна всем предпринимателям. Но в силу объективных причин женщинам нередко приходится сталкиваться с дополнительными трудностями: необходимость совмещать ведение бизнеса с заботой о семье, ограниченный доступ к экспертным знаниям, нехватка уверенности или поддержки.

Инициатива She’s Next Empowered by Visa помогает женщинам получить нужную экспертизу и помощь профессионалов, развивать навыки через доступ к образовательным программам и ощутить поддержку и мотивацию. Ведь особенно ценно знать, что ты не одна на этом пути и есть сообщество, где можно черпать вдохновение, обмениваться опытом и находить единомышленниц.

Мы с гордостью отмечаем, что уже более 5 лет реализуем инициативу She’s Next по всему миру. А с 2021 года – и в Азербайджане. В этом году мы особенно рады, что инициатива в стране реализуется при поддержке Kapital Bank и Birbank Biznes. Вместе мы продолжим развивать это важное направление и поддерживать женщин на пути к предпринимательскому успеху.

- Есть ли планы у Visa по поддержке стартапов или финтех-компаний в Азербайджане через акселераторы, инвестиции или технологическое партнерство?

- Да, безусловно. Уже сегодня это не просто планы – это работа, которую мы активно ведем как минимум семь лет. Одна из наших ключевых инициатив в этом направлении – глобальная программа Visa Everywhere Initiative. Это конкурс для финтех-компаний и стартапов, работающих в сфере цифровых финансов и технологий. Участники подают свои кейсы, презентуют решения и получают доступ к ценным ресурсам. В рамках подготовки к конкурсу они могут в тестовом режиме использовать наши платформы, чтобы обучаться, тестировать решения и развивать свои идеи.

Мы также предоставляем им менторскую поддержку, чтобы поделиться знаниями, обменяться опытом и помочь научиться выстраивать партнерства с банками. Это особенно важно для небольших команд, у которых есть отличные технологические идеи, но может не хватать понимания банковской инфраструктуры и путей интеграции.

Программа проходит поэтапно: сначала на региональном уровне, а затем финалисты встречаются в Сан-Франциско. Победители получают экспертную поддержку и гранты на развитие своих проектов. Особенно приятно видеть, как стартапы из нашего региона участвуют и побеждают. Так, в 2021 году стартап из Грузии Payze стал победителем регионального финала конкурса, соревнуясь с представителями почти 90 стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

- Какие тренды и инновации, существующие в платежах, можно увидеть и на местном рынке? Стоит ли ожидать активного развития технологий на основе ИИ или внедрения оплат с использованием биометрии в Азербайджане?

- Короткий ответ на ваш вопрос: да, однозначно стоит. Мы уже сделали многое в Азербайджане совместно с нашими партнерами и продолжим движение вперед.

Сегодня мы с большим энтузиазмом говорим о том, как активно используем искусственный интеллект для переосмысления способов, которыми люди покупают и продают.

30 апреля 2025 года состоялась глобальная презентация Visa Product Drop. Событие транслировалось онлайн для всех желающих. На этом мероприятии мы объявили о запуске шести новых инновационных продуктов и решений. С радостью можем поделиться ссылкой , чтобы ваши читатели могли посмотреть всю трансляцию. Это полтора часа насыщенного контента о будущем финансовых технологий. На мой взгляд, это действительно захватывающе.

Отвечая на ваш вопрос о будущем финтеха и трендах, хочу отметить, что сейчас мы активно работаем над тем, чтобы связать генеративный искусственный интеллект – те самые ИИ-агенты, которых уже многие из нас используют для повышения личной эффективности или в рабочих целях – с платежными технологиями. Идея в том, чтобы ваш ИИ-агент не просто находил лучшую игрушку для вашего ребенка с учетом предпочтений и круга общения в соцсетях, но и мог быстро, безопасно и удобно оплатить покупку – так, как вы привыкли с Visa. Это позволит нам по-новому взглянуть на то, как мы совершаем покупки в интернете и откроет новые возможности для коммерции на основе ИИ.